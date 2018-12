100 Stifter ermöglichen ein Stiftungskapital von 1.013 Mill. Euro

Brilon-Totallokal: Briloner Bürgerstiftung ein mehr als zehnjähriges Erfolgserlebnis

brilon-totallokal: Die am 13. November 2006 von 40 Unternehmen und Privatpersonen mit einem Stiftungsvermögen von 112.000,00 Euro ins Leben gerufene Briloner Bürgerstiftung, hat sich in den mehr als zehn Jahren ihres Bestehens als Gemeinschaftswerk aller Brilonerinnen und Briloner etabliert. Sie will dem Gemeinwohl dienen und ist ein Gemeinschaftswerk aller Brilonerinnen und Briloner sowie aller ortsansässigen Unternehmen. Sie hat dieses mit inzwischen 230.000,00 Euro Gesamtfördersumme und nunmehr 100 Stiftungsmitgliedern tatkräftig unter Beweis gestellt. Die Briloner Bürgerstiftung zählt mit einem Stiftungsvermögen von mehr als einer Millionen Euro zu den größten Stiftungen in NRW. Das durchschnittliche Stiftungskapital in NRW beträgt 840.000,00 Euro und das in der Bundesrepublik 889.000,00 Euro. Insgesamt gibt es in NRW 136 Stiftungen, davon 23 mit einem Stiftungskapital von mehr als einer Millionen Euro.

Spende und Stiftung

Um dem Gemeinwohl dienen zu können und Innovationen zu mobilisieren, bedarf es der notwendigen Geldmittel. Diese bestehen entweder aus einer Zustiftung oder einer Spende. Nach den gesetzlichen Regelungen müssen Spenden zeitnah für den Stiftungszweck ausgegeben werden und müssen daher schnell in satzungsgemäße Projekte fließen und werden somit verbraucht. Zustiftungen sind „Spenden in den Vermögensstock“ der Stiftung und dienen dem Erhalt des Stiftungsvermögens bzw. seiner Mehrung. Dieser Vermögensstock bleibt somit ewig erhalten. So kann noch nach Jahrhunderten mit den Erträgen aus der Zustiftung der Stiftungszweck nachhaltig gefördert werden. Wer die Briloner Bürgerstiftung unterstützen möchte, kann dieses Bereits mit einer Zustiftung ab 500,00 Euro oder mit einer Spende tun. Als Zustifterin oder Zustifter werden sie Mitglied der Stifterversammlung und über alle Aktivitäten der Stiftung informiert. Im Jahr 2017 flossen der Briloner Bürgerstiftung 10.875,00 Euro an Großspenden zu aus der Verabschiedung aus dem Berufsleben von Josef Brücher, Trauerfall Ziegenfuß und Theater Gruppe Maul-Affen-Feil.

Wichtig zu wissen: Die Briloner Bürgerstiftung ist wirtschaftlich, politisch und konfessionell unabhängig. Sie erhält keine staatliche Hilfe. Alle Mitglieder des Vorstandes und des Stiftungskuratoriums arbeiten ehrenamtlich. Der Vorstand leitet die Stiftung, das Stiftungskuratorium wählt den Vorstand, gibt ihm Anregungen und überwacht ihn. Vorsitzender der Stifterversammlung ist Winfried Dickel. Fördergebiete der Briloner Bürgerstiftung sind: Bildung und Erziehung; Jugend, Sport und Soziales; Kunst, Kultur und Denkmalpflege; Umwelt, Naturschutz- und Landschaftspflege; Heimatpflege und Pflege des traditionellen Brauchtums; Völkerverständigung in der Region Brilon zum Gemeinwohl der hier lebenden Menschen.

Jahrgang 1943/1944 als Stifter

Vorgestellt als 100. Stifter wurde Marita Lütcke, stellvertretend für den Schuljahrgang 1943/1944. Erstmals unterstützt somit ein Schuljahrgang die Briloner Bürgerstiftung. Vorstand und Kuratorium finden diese Form der Unterstützung mehr als gut. „Uns ist eine Förderung vor Ort wichtig, vor allem die Förderung der Jugend“ erklärte Marita Lütcke für die Motivation zur Zustiftung für den Schuljahrgang. Dieser Förderungswunsch des Schuljahrgangs ist deckungsgleich mit der Zielsetzung der Briloner Bürgerstiftung. Karl-Udo Lütteken erklärte: „Uns geht es um Zukunftsgestaltung. Ziel der Stiftung ist es, das Geld bei uns in der Region einzusetzen. Es ist uns wichtig klar zu betonen, dass jeder Euro hier vor Ort bleibt.“ Winfried Dickel, Vorsitzender der Stiftungsversammlung wies darauf hin, dass sich die Bürgerstiftung auf das gesamte Stadtgebiet bezieht, also auf die Stadt Brilon und ihre Dörfer. Sie ist somit auch in den Dörfern für die Bürgerinnen und Bürger aktiv und fördert entsprechende Projekte. Gastgeber der Stiftungsversammlung und Mitglied des Vorstandes der Briloner Bürgerstiftung Markus Schwermer, Geschäftsführer der Firma Stiemert Duschglas GmbH betonte dass durch die Fördergelder ein wichtiger Beitrag zum Erhalt des Dorflebens und der dörflichen Struktur geleistet wird. Gleichzeitig outete er die Firma Stiemert als 101. Fördermitglied.

Thomas Mester von Brilon Wirtschaft und Tourismus – Kultur wies daraufhin, dass im Sommer 2018 das Zirkusprojekt „Zappzerapp“ einerseits durch die BWT mit 500,00 Euro unterstützt wurde und andererseits aus dem Benefizkonzert mit der Big Band der Bundeswehr mit Pe Werner 2.000,00 Euro an die Bürgerstiftung gespendet wurden um das Projekt für 85 Kinder eine Woche lang durchführen zu können. Hierdurch ist die Jugendkulturarbeit der Stadt Brilon tatkräftig unterstützt worden.

Verwendung der Gelder

Für die Förderantrage des Jahres 2017 flossen in die genehmigten Objekte folgende Beträge:

Bereich Kultur, Pflege traditionellen Brauchtums für die Hansetage 2020 inclusive Rückstellung 8.000,00 Euro, 1000 Jahre Madfeld/Dorfgemeinschaft Madfeld für das Projekt Dorfscheune 3.000,00 Euro, Männerchor Brilon 1868 für das Jubiläum150 Jahre 1.500,00 Euro, Ortsverein Scharfenberg Dorfflyer Scharfenberg 2018 1.200,00 Euro, Semper Idem Projekt Semper Idem 500,00 Euro.

Bereich Jugend, Bildung und Erziehung, Sport, Förderverein Kindergarten und Familienzentrum St. Maria e. V., Unterstützung für den Kauf eines Spielgerätes 1.500,00 Euro, Modellflug-Club Brilon für die Förderung der Jugendarbeit im Modellbau 1.300,00 Euro, Förderverein Ratmersteinschule für eine Kletterwand 1.000,00 Euro, Briloner Amateur Radio Club für den Aufbau einer Jugendgruppe 1.000,00 Euro, Elterninitiative Rappelkiste für den Neubau eines „Tippis“ für das Außengelände 1.000,00 Euro, Brilon BWT für das Projekt Zirkus im Kurpark 500,00 Euro

Die Gesamtsumme der Förderung beträgt 20.500,00 Euro für den Ausschüttungszeitraum 2017/2018. Trotz niedriger Zinsen gilt die Devise des Vorstands „risikolose Erträge erwirtschaften.“ Somit helfen auf diese Art Bürgerinnen und Bürger über die Stiftung der Briloner Region.

BU.: Der Vorstand der Briloner Bürgerstiftung präsentiert mit der 100. Stifterin Marita Lütcke (für den Jahrgang 1943/1944 Männer und Frauen) die symbolischen Schecks für die bisherige Gesamtförderung in Höhe von 230.000,00 Euro und für die Förderung der Jahre 2017 und 2018 in Höhe von 20.500,00 Euro.

Li.: Burkhard Wieseler, Markus Schwermer, Winfried Dickel Vorsitzender der Stifterversammlung, Ferdi Klink, Marita Lütcke, Albert Hillebrand, Thomas Mester und Karl-Udo Lütteken

Quelle: Peter Kasper

