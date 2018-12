Die Jüngsten erkämpften sich einen Pokal

Brilon-Totallokal: Die Judoka des TV Brilon gingen am letzten Samstag bei dem in Olsberg jährlich stattfindenden Sparkassenwanderpokal an den Start. Dabei schlossen sie äußerst erfogreich ab.

brilon-totallokal: In der stark besetzten Altersklasse bis U10, konnten sich die Briloner über viele Podestplätze freuen. Aufgrund ihrer sehr guten Leistungen sicherten sie sich am Ende den 1. Platz in der Gesamtwertung Ihrer Altersklasse und konnten einen der begehrten Pokale unter großem Jubel entgegennehmen.

Die Starter in den Altersgruppen U13, U15 und U18, waren nicht weniger erfolgreich:

Es traten insgesamt sechs Kämpfer des TV Brilon an. Mit großem Engagement und taktisch klug eingesetzten Kampftechniken, konnte sich jeder am Ende verdient über einen Podestplatz freuen.

Ergebnisse der U10:

Platz: Florian Loss und Edwin Berlus Platz: Arne Schmelter, Leonie Engelmann, Timo Turley, Alissa Martel, Franziska Engemann

Platz: Maria Urban, Louise Brandenburg, Erwin Berlus, Kaan Serman, Dominik Engemann, Max Oberzaucher, Vitali Martel, Caner Atas, Marlie Hillebrand

Ergebnisse der U 13:

Platz: Peter Dresel, Platz: Redan Sütcü

Ergebnisse der U15:

Platz: Luca Adler Platz: Lukas Eilebrecht Platz: Steffen Niggemann

Ergebnisse der U18:

Platz: Karl Erik Niggemann

Wir gratulieren allen zu dieser tollen Leistung.

Besonders freuen wir uns darüber, das die Kinder, die der Krabbelgruppe mittlerweile entwachsen sind, das erste Mal auf einem Turnier erfolgreich teilgenommen haben.

Quelle: Tanja Adler, TV Brilon- Abteilung Judo

