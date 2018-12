Traditionelles Jahreskonzert des Blasorchesters Brilon

Brilon-Totallokal: Am 05. Januar 2019 lädt das Blasorchester Brilon alle Musikfreunde und Fans zum Großen Jahreskonzert in die Schützenhalle ein

brilon-totallokal: Dirigent Dennis Müller hat in den vergangenen Monaten einen bunten Reigen an Fanfaren, Konzertstücken, Märschen und anderen Werken zusammengestellt und diese mit seinen Musikerinnen und Musikern eingeübt.

Im ersten Konzertteil werden unter anderem „Kraftwerk“ (von Jacob de Haan) und „The cry of the last unicorn“ (Rossano Galante) präsentiert. Mit beiden Stücken hatte das Blasorchester Brilon beim Landesmusikfest in Schmallenberg im vergangenen April in der Oberstufe mit „sehr gut“ abgeschnitten. Dass das Motto des Musikfests „Musik verbindet und schafft Freu(n)de!“ aktueller denn je ist, möchten die Briloner Musiker gerne wieder unter Beweis stellen.

Im weiteren Verlauf des Abends wird u.a. der Konzertmarsch „Kaiserin Sissi“ zu hören sein, bevor es im zweiten Teil mit „Bohemian Rhapsody“ (von Freddie Mercury/Queen) und „MacArthur Park“ (Jimmy Webb) rockiger, poppiger, und somit wie gewohnt moderner wird. Die Zuhörer und Gäste können sich wieder mal auf ein anspruchsvolles und vielfältiges Programm freuen.

Das Blasorchester Brilon wünscht Ihnen bis dahin eine besinnliche und gute Zeit.

Quelle: Hagen Stöber, 2. Vorsitzender Blasorchster Brilon e.V.

