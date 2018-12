Kindergärten singen mit dem Weihnachtsmann

Brilon-Totallokal: Theater- und Konzertveranstaltungen waren gut besucht

brilon-totallokal: Zahlreiche Kinder haben die Theater- und Konzertveranstaltungen der BWT-Brilon Kultour genutzt, um in Weihnachtsstimmung zu kommen. Beim märchenhaften Puppentheater in der Aula des Briloner Gymnasiums zeigte die Theaterformation „Die Exen“ eindrucksvoll das bekannte Märchen vom „hässlichen Entlein“.

In der Kinderkonzertreihe „Fidolino“ wurde das Stück „Der Schneemann“ im ausverkauften Bürgerzentrum gezeigt. Bei diesem Konzert schaute sogar der Weihnachtsmann persönlich vorbei und überraschte das junge Publikum so sehr, dass man eine Nadel vom geschmückten Weihnachtsbaum fallen hören konnte.

Die nächste Kindertheaterveranstaltung findet am 13. Februar 2019 im Briloner Bürgerzentrum statt. Zu Gast ist dann die kleine weiße Maus „Firiwizi Naseweis“. Ein temporeiches Kinderstück mit Humor, Musik, Gesang und Figurenspiel für Kinder ab 2 Jahren. Die Karten sind ab sofort für 4,- Euro im Vorverkauf bei den bekannten Vorverkaufsstellen zu haben. Mitglieder im KNAX-Club bekommen 1,- Euro Rabatt.

Foto: Der Weihnachtsmann besuchte das ausverkaufte Kinderkonzert Fidolino in Brilon.

Foto: BWT Brilon Kultur

Quelle: Thomas Mester, Brilon Kultour

