Kleinkunsttage locken nach Brilon

brilon-totallokal: Auch 2019 gibt es wieder die Briloner Kleinkunsttage im Bahnhof Blau. Die BWT-Brilon Kultour und die Stadtbibliothek Brilon haben gemeinsam mit der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten, der Sparkasse Hochsauerland, Kulibri und dem Bahnhof BLAU vom 21. bis zum 24. März 2019 eine namenhafte Kleinkunst-Mischung zusammengestellt.

Los geht es am Donnerstag (21. März 2019, 20 Uhr)mit dem Poetry Slam. Hier zeigen heimische „Poeten“ im 3. Briloner Dichter- und Poetenwettstreit wortgewandt ihr Können.

Am Freitag (22. März 2019, 20 Uhr) gibt es Irish Folk in reinster Form. „The Stokes“ formulieren immer wieder aufs Neue eine musikalische Liebeserklärung an die grüne Insel.

Samstag (23. März 2019, 20 Uhr)werden die Lachmuskeln stark strapaziert. Slampoet und Humorist Nektarios Vlachopoulos präsentiert sein aktuelles Programm „Niemand weiß, wie man mich schreibt“. Eine gute und schmackhafte Tradition ist der beliebte Jazz-Brunch am Sonntag (24. März 2019 von 10 bis 14 Uhr).

Tickets für diese Veranstaltungen sind ab sofort online über„www.ticket-regional.de“sowie in Brilon bei „Die Schatzkiste“ und im Tourismusbüro der „BWT“ erhältlich.

Quelle: Thomas Mester, Brilon Kultour

