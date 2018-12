Nachtreffen der Caritour-Seniorenreisen

Brilon-Totallokal: Kreta mit den Caritas-Seniorenreisen entdecken

brilon-totallokal: Zum Nachtreffen der 80 Teilnehmer der Caritour-Seniorenreisen in der Werkstatt Hinterm Gallberg stellte Marianne Bange vom Caritas Kur- und Erholungswesen das Programm für 2019 vor. Zu den Sommerzielen für Inselfreunde gehören erstmalig Kreta und Borkum.

An die schönen Momente der Erholung, Entspannung und Geselligkeit erinnerten sich die Reisegesellschaften bei einem gemütlichen Kaffeetrinken in der St.-Martin-Werkstatt Hinterm Gallberg. In 2018 nahmen 80 Gäste im Alter von 55 bis 90 Jahren an vier Reisen teil. Einen besonderen Dank wurde auf dem Nachtreffen den ehrenamtlichen Begleitern Beate Wilhelmi, Elisabeth Gerlach, Gertrudis Hirsch und Horst Müller ausgesprochen, die sowohl an der Programmplanung als auch an der Reisebegleitung vor Ort viel Anteil haben.

Die ehrenamtlichen und hauptamtlichen Kräfte haben auch für die kommende Saison ein facettenreiches Programm ausgearbeitet. Für ein breites Spektrum an Reisezielen kooperieren die Caritasverbände Arnsberg-Sundern, Brilon und Meschede zusammen. Im Mittelpunkt der Reisen stehen interessante Begegnungen, gesellige Unterhaltung und abwechslungsreiche Stunden zwischen spannenden Entdeckungen und entspannendem Müßiggang. Bei der Reiseplanung ist die Zielgruppe stets vor Augen. Die Unterkünfte werden nach den individuellen Bedürfnissen von Senioren ausgewählt, dazu gehört auch der Einsatz von modernen und komfortablen Reisebussen. Die regionalen Besonderheiten auf Reisen sollen alle Sinne ansprechen. Das heißt, dass auch der Gaumen gekitzelt wird. Die regionale Küche – ob in Tschechien oder auf der Sonneninsel Kreta – gilt es ebenso zu erkunden, wie die Natur und Kultur vor Ort. Mit einem stets offenen Ohr für besondere Bedürfnisse oder Fragen stehen die erfahrenen Begleiter auf Wunsch dem Reisenden zur Seite.

Info:

Für das Urlaubsjahr 2019 bietet der Caritasverband Brilon folgende Reisen an:

14.04. – 28.04.2019 Franzensbad in Tschechien zum Kururlaub

10.07. – 22.07.2019 Bad Mergentheim

21.09. – 03.10.2019 Borkum

21.09. – 01.10.2019 Kreta – Flugreise nach Griechenland

Weitere Informationen zu den Reisen erteilt auch Koordinatorin Marianne Bange vom Caritasverband Brilon unter Telefon (0 29 61) 97 19 15 oder (0 29 61) 97 19 0 sowie über den Reisekatalog, der in Kirchen und in der Geschäftsstelle des Caritasverbandes Brilon (Scharfenberger Straße 19) ausliegt.

BU.: Die teilten beim Nachtreffen der Caritour-Reisen die Reisebegleiter und Teilnehmer Beate Wilhelmi, Walburgis Frigger, Walburga Conze, Theresia Mengeringhausen, Elisabeth Gerlach mit Marianne Bange und Elisabeth Schilling von der Caritas Brilon.

