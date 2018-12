Sensburg und Kerkhoff: Positive Signale für den Straßenbau im Hochsauerland

Brilon-Totallokal: Die heimischen Abgeordneten aus Patrick Sensburg Matthias Kerkhoff sehen gute Chancen, dass der Hochsauerlandkreis in den kommenden Jahren konkrete Fortschritte im Straßenbau machen wird.

brilon-totallokal: Hochsauerlandkreis. „Nachdem Rot-Grün jahrelang den Straßenbau in der Region jahrelang ausgebremst hat, haben wir nun wieder Rückenwind aus Düsseldorf. Die neue Landesregierung treibt die Planungen für die Projekte in der Region voran und Bund und Land haben auch die Investitionsmittel in den Verkehrshaushalten noch einmal erhöht. Damit haben wir gute Rahmenbedingungen für konkrete Fortschritte“, so der Landtagsabgeordnete Matthias Kerkhoff und der Bundestagsabgeordnete Patrick Sensburg.

Nach dem Masterplan zur Umsetzung des neuen Bundesverkehrswegeplans zu Beginn des Jahres, hatte das CDU-geführte Landesverkehrsministerium erst vor wenigen Wochen auch neue Pläne für den Ausbau der Landesstraßen vorgestellt. Für den Hochsauerlandkreis bedeutet das, dass der A 46-Lückenschluss zwischen Hemer und Neheim, der Neubau der B 7n in Richtung Brilon, der Anschluss der L 776 an das neue Autobahnteilstück bis Nuttlar, die Verlegung der L 519 Sundern-Stemel, sowie die Ortsumgehungen Medebach, Meschede-Olpe und Meschede-Berge nun weitergeplant werden sollen. „Nachdem Rot-Grün die Planungen in den Jahren zuvor faktisch eingestellt hatte, haben wir nun ein klares Bekenntnis zum Straßenbau abgegeben. Gleichzeitig hat die Landesregierung auch die Zahl der Planer-Stellen bei Straßen.NRW und den Bezirksregierungen erhöht, sodass die Projekte schneller angegangen und abgearbeitet werden können“, so Matthias Kerkhoff.

Darüber hinaus haben sowohl der Bund, als auch das Land NRW die Mittel für den Straßenbau in den Haushalten für das kommende Jahr erhöht, sodass insgesamt deutlich mehr Geld für Verkehrsprojekte zur Verfügung steht. „Wenn Bund und Land hier in den kommenden Jahren an einem Strang ziehen, dann werden wir sicher schnell konkrete Fortschritte erreichen, so wie es auch schon in den Jahren zwischen 2005 und 2010 der Fall war“, so Sensburg.

BU.: Landesverkehrsminister Hendrik Wüst (zweiter von links) Matthias Kerkhoff (links) Patrick Sensburg (dritter von links) bei einem Besuch auf der A 46-Baustelle oberhalb von Nuttlar

Quelle: Stephan Vormann, Wissenschaftlicher Mitarbeiter

