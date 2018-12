Auszeit für Pflegende Angehörige beim Deutschen Wandertag 2019

Optimale Betreuung für pflegebedürftige oder demente Patienten: schnell anmelden!

brilon-totallokal: Winterberg. In der Weihnachtszeit stehen Menschen enger zusammen. Menschen, die Hilfe benötigen, rücken in den Mittelpunkt. Oftmals sind Familienmitglieder jedoch das ganze Jahr über für ihre pflegebedürftigen Angehören da. Damit sie eine schöne Auszeit haben und die Natur genießen können, stellt das Landhaus Fernblick in Winterberg zum Deutschen Wandertag 2019 Betreuungsplätze bereit. Schnelle Reservierung empfiehlt sich.

„Viele pflegende Angehörige wären sicher gern beim Wandertag dabei, möchten jedoch ihre behinderten oder dementen Familienmitglieder nicht allein lassen“, weiß Isabell Hiob, Klinikleiterin des Landhauses Fernblick. Optimal auf Pflegebedürftige eingestellt, ist das komplette Haus barrierefrei, verfügt unter anderem über komfortable Aufzüge, Pflegebetten, Restaurant, Schwimmbad und Sinnesgarten. Darum sind die Organisatoren des Deutschen Wandertags gern auf ihren Vorschlag eingegangen und haben dieses Angebot mit ins Programm genommen.

Eine Pflegesituation ist eine große Belastung, und die betroffenen Angehörigen brauchen meist dringend Entspannung. Das Landhaus Fernblick ermöglicht ihnen, einmal loszulassen. Auf Wunsch bewohnen sie gemeinsam ein Zimmer oder beziehen Einzelzimmer. Von 8.15 bis 16 Uhr erhalten dann die Pflegebedürftigen umfangreiche Betreuung, so dass ihre Angehörigen am Wanderprogramm teilnehmen, Natur erleben, die Gemeinschaft genießen und sich vom Alltag erholen können. Schon jetzt ist das Wanderprogramm buchbar. Viele kreative Wanderangebote stehen online zur Auswahl bereit. Auch die Vorfreude darauf trägt zur Lebensqualität bei.

„Das Angebot passt wunderbar in unser Programm“ freut sich Projektleiterin Kathrin Schneider. Der Deutsche Wandertag 2019 sei ein Wandertag der Generationen. Die Organisatoren haben Wert gelegt, alle Altersklassen anzusprechen. So organisieren sie beispielsweise auch ein Jugendcamp.

Das Angebot gilt während des Deutschen Wandertages vom 3. bis zum 8. Juli. Sonntags ist die Betreuung geschlossen – Ausnahmefälle können aber abgesprochen werden. „Interessenten sollten sich frühzeitig mit uns in Verbindung setzen“, sagt die Klinikleiterin. „Die Zimmer sind begrenzt, Zudem können wir im Gespräch abklopfen, ob die Pflegekasse einen Teil der Kosten erstattet.“. Anmeldung: Landgasthof Fernblick, Telefon 02981/8980 oder eMail landgasthaus-fernblick@aw-kur.de.

Hintergrund:

Der 119. Deutsche Wandertag findet vom 3. bis 8. Juli 2019 in Schmallenberg und Winterberg statt. Das Sauerland ist die erste prämierte Qualitätswanderregion Deutschlands. Diese Wanderangebote wollen die Organisatoren einer neuen, interessierten Zielgruppe vorstellen. Gastgeber sind die Ferienwelt Winterberg und das Schmallenberger Sauerland. Ausrichter ist der Sauerländische Gebirgsverein (SGV). Der Deutsche Wandertag ist eine alljährlich wiederkehrende Veranstaltung des Deutschen Wanderverbands und gilt mit 20.000 bis 30.000 Teilnehmern als das größte europäische Wanderevent.

Kontakt:

Deutscher Wandertag 2019 gGmbH, Kathrin Schneider, Projektleiterin, Am Kurpark 4, 59955 Winterberg, Telefon 02981 9250-38, Fax 02981 9250-738

Quelle: Susanne Schulten, Telefon 0170 230 70 49

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon