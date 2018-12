Eröffnung der neuen Sesselbahn K1 am Köhlerhagen Willingen

Das „K1“-Projekt am Köhlerhagen gilt als das bis dato größte Seilbahnprojekt im Sauerland. Die verbaute Technik entspricht in all seinen Facetten dem modernsten Stand. Am Freitag, 14. Dezember, findet nun die offizielle Eröffnung statt.

brilon-totallokal: WDamit bekommt Willingen eine weitere Superlative: Deutschlands derzeit modernste Sesselbahnanlage, den längsten Lift in Hessen. Ab Samstag, 15. Dezember, startet der offizielle Fahrbetrieb. Die Liftgemeinschaft Köhlerhagen, ein Unternehmen der Ettelsberg- Seilbahn Willingen, setzt mit dieser Investition im Weltcup-Ort Willingen auf die sichere, komfortable und leistungsstarke 8er-Sesselbahn auf alpinem Niveau. Sie ist damit nicht nur ein Ersatz für die 50 Jahre alten Schlepplifte Köhlerhagen 1 und 2, sondern der momentan längste Sessellift im Sauerland mit insgesamt fast 1.500 Metern.

Modernste Anlage Deutschlands

„Die Umsetzung dieses K1-Projektes ist die konsequente Fortführung unserer ganzjährigen Betriebsphilosophie am Ettelsberg – und das auf allerhöchstem Niveau: im Sommer wie im Winter“, betont Jörg Wilke, Geschäftsführer der Liftgemeinschaft.

Das Zehn-Millionen-Projekt wurde mit der nötigen Kompetenz und Erfahrung des Seilbahnspezialisten Doppelmayr aus Österreich umgesetzt. Erstmals wurde die Bahn der neuen D-Line-Baureihe als Achter- Sesselbahn in Deutschland aufgebaut. Rot-schwarze Komfortsessel und windabweisende Wetterschutzhauben sorgen bei den Winter-Sesseln für Komfort und perfekten Schutz vor Wind und Kälte auf dem Fünf-Minuten- Weg zum Gipfel. „Und unser besonderes Highlight: die erste Sesselbahn nördlich der Alpen, die sowohl Wetterschutzhauben auch eine Sitzheizung hat“, freut sich Geschäftsführer Wilke über das ultimative Fahrerlebnis. „Pro Stunde können so bis zu 3.000 Skiläufer den Weg nach oben als Verschnaufpause nutzen und sich dazu noch aufwärmen“.

Der trockene Sommer hat das Bauvorhaben begünstigt. „Wir hatten kaum Ausfalltage “, freuen sich die Betriebsleiter Lars Ückert und Rolf Schnurbus, „nur so konnten alle Arbeiten im Zeitplan durchgeführt werden.“ Ende September wurde am Köhlerhagen nach Errichten der Stützen das Seil aufgezogen.

Alle Sessel sind zusammengebaut, und die Berg- und Talstation nach mühevollen Erd- und Felsarbeiten des Sommers fertiggestellt. In der ersten Dezemberwoche wurde die gesamte Anlage behördlich abgenommen. Neben den umfangreichen Bremsproben zur richtigen Einstellung der verschiedenen Bremsen wurden so auch Sommer- und

Winterfahrten simuliert. Die Willinger Bergwacht absolvierte eine Rettungsaktion aus dem Sessel und seilte die Fahrgäste ab. Mit Erteilung und Übergabe der Betriebsgenehmigung startet der offizielle Fahrbetrieb am Samstag, 15. Dezember 2018. Die offizielle Eröffnung mit geladenen Gästen war am Freitag.

Komfortable Verkehrssituation

Zusätzlich ermöglichen der neue Fußgänger- und Autotunnel oberhalb der Talstation eine komfortable Parksituation an der Straße „Zur Ruthenaar“ mit rund 350 kostenfreien Parkplätzen, von denen bereits 250

fertiggestellt sind. Ab der Wintersaison 2018/2019 ist die gesamte Köhlerhagenpiste frei von gefährlichen Verkehrskreuzungen. Die Verbindung der beiden Ski-Berge Ettelsberg und Hoppernkopf/Ritzhagen wird deutlich vereinfacht. Durch die Verlängerung der Skipiste Köhlerhagen bis zur neuen Bergstation nahe dem Ettelsberg-Gipfelkreuz und unten im Tal bis zur neuen Talstation auf dem früheren Willinger Sportgelände beträgt die neue Länge der Piste nun 1.600 Meter. „Das ist ein echter Gewinn für unser gesamtes Skigebiet“, freut sich Geschäftsführer Jörg Wilke.

Moderne LED-Pistenbeleuchtung

Die bestehende Maschinenbeschneiung wurde außerdem um eine neue Schneileitung zwischen der Berg- und Talstation ergänzt. Sie ermöglicht eine in Zukunft deutlich besserer Belegung der Skipiste mit technischem Schnee. Die im Winter 2010 errichtete provisorische Flutlichtanlage wurde demontiert und durch eine neue Flutlichtanlage für den Nachtskilauf ersetzt: Die Köhlerhagenpiste erstrahlt künftig nachts als eine der ersten großen Pisten Europas mit energieeffizienter LED-Technik.

Zentrale Liftkasse im Funktionsgebäude direkt an der Skipiste

Direkt an der Skipiste entsteht derzeit das neue Funktionsgebäude. Ziel ist der Bau des Erdgeschosses noch in diesem Jahr. Die Fertigstellung des gesamten Gebäudes ist für den Frühsommer 2019 vorgesehen. Hier wird auch die zentrale Liftkasse entstehen. Denn an der K1- Sesselbahn-Talstation direkt gibt es weder Tickets noch Parkplätze. Die Talstation selbst ist ausschließlich als Einstieg in die Bahn konzipiert. Zusätzlich zur Kasse entstehen im Funktionsgebäude zentral ein Ski- und Bikeverleih sowie eine neue, speziell auf die Bedürfnisse von Bikern und Wintersportlern abgestimmte Gastronomie.

Für den Winter 2018/2019 jedoch geht die alte Köhlerhütte in ihre allerletzte Saison und wird vom Willinger Brauhaus betrieben, so dass der Gastronomiebetrieb sichergestellt ist. Außerdem wird es auf Containerbasis einen Ticketschalter für Liftkarten und einen Skiverleih geben.

Ganzjähriger Bahnbetrieb

Willingen ist ein ganzjähriges Freizeit- und Reiseziel. Die Bahn wird in der grünen Jahreszeit wiederum für den Bikepark genutzt. Parallel zum Bau der K1 wurden zusätzlich weitere Bike-Strecken angelegt. Die Bahn ist so konzipiert, dass nicht nur Wintersportler bequem liften, sondern auch Mountainbiker und Fußgänger. Ab Frühjahr 2019 kommen daher die dazu eigens angeschafften Sommersessel zum Einsatz. Pro Sessel gibt es bis zu fünf Bikehalterungen zum Befestigen der Sportgeräte. 1.200 Biker lassen sich innerhalb einer Stunde nach oben auf den Gipfel des Ettelsbergs

befördern.

Schneesichere Abfahrten von insgesamt 17 Kilometern, Rodelpisten, herrliche Fernsichten, Flutlichtabfahrten, Skiund Snowboardschulen, Kinderländer und Skiverleiher: In Willingen genießen Wintersportler die Abfahrten auf den längsten Pisten des Sauerlandes über zwei Kilometer talwärts.

