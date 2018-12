Winterberg strahlt bei diesem Wettkampftag

Jamanka/Drazek geben den Sieg aus den Händen, Schneider/Strack fahren noch ganz nach vorne

Winterberg. (Bü) Mit einem Quersteher ihres Bobs im unteren Teil des zweiten Laufs vergaben Mariama Jamanka/Annika Drazek (BRC Thüringen/BSC Winterberg) den Sieg beim BMW IBSF Weltcup Bob & Skeleton presented by VELTINS. Platz eins ging trotzdem an das deutsche Team, denn Stephanie Schneider/Ann-Christin Strack (BSC Sachsen Oberbärenburg/BC Stuttgart Solitude) waren somit in der Gesamtzeit von 1:53,57 Minuten um sieben Hundertstelsekunden schneller als die lange führenden Jamanka/Drazek.

Eine weitere Hundertstel dahinter folgten Elana Meyers Taylor/Lake Kwaza. Trotz der besten Zeit im zweiten Durchgang verblieben die Amerikanerinnen auf Rang drei. Deutlich größer war da schon der Rückstand von Anna Köhler/Leonie Fiebig (+0,80). Der rein Winterberger Zweier konnte trotzdem mit Position vier sehr zufrieden sein, immerhin war es für Anschieberin Fiebig das Weltcup-Debüt.

Sehr emotional wurde es bei zwei Grad minus nicht zuletzt, weil Elfje Willemsen ihr letztes Weltcup-Rennen bestritt. Die Belgierin wollte diesen finalen Auftritt unbedingt in der VELTINS-EisArena bestreiten, die für sie immer die Heimbahn war.

Quelle: VELTINS-EisArena

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon