Geänderte Öffnungszeiten über den Jahreswechsel

brilon-totallokal: Olsberg. Für das Standesamt ist am Donnerstag und Freitag, 27. und 28. Dezember, von 10 bis 12 Uhr ein Notdienst eingerichtet. Weil die Zentrale an die-sen beiden Tagen nicht besetzt ist, wird um Voranmeldung unter Telefon 02962/982-237 gebeten. Die Stadtbücherei ist von Heiligabend, 24. Dezember, bis Neujahr, 1. Januar, geschlos-sen. Ab Mittwoch, 2. Januar 2019, ist sie wieder zu den regulären Zeiten geöffnet. Die Onleihe – die digitale Zweigstelle der Stadtbücherei im Internet – ist durchgehend und rund um die Uhr geöffnet.

Weitere Informationen dazu gibt es unter www.stadtbuecherei-olsberg.de.

Der Bauhof hat einen Notdienst für Heiligabend und Silvester sowie am Donnerstag und Freitag, 27. und 28. Dezember, eingerichtet. Dieser Notdienst ist unter der Telefonnum-mer 02962/880-933 erreichbar.

Das AquaOlsberg ist an Heiligabend von 9 bis 15 Uhr geöffnet. Am ersten Weihnachtstag bleibt es geschlossen. Am zweiten Weihnachtstag ist ausgiebiger Bade- und Saunaspaß garantiert – von 9 bis 21 Uhr (Sauna bis 22 Uhr). Von Donnerstag bis Sonntag, 27. bis 30. Dezember, gelten die normalen Öffnungszeiten. An Silvester ist das AquaOlsberg von 9 bis 17 Uhr geöffnet, an Neujahr ab 12 Uhr.

Auch für die Tourist-Info im Haus des Gastes gelten über die Feiertage andere Öffnungs-zeiten: an Heiligabend von 9 bis 12.30 Uhr; am Donnerstag und Freitag, 27. und 28. De-zember, von 9 bis 17 Uhr; am Samstag, 29. Dezember, und an Silvester jeweils von 9 bis 12.30 Uhr.

