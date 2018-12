Kyu Prüfung beim TV Brilon a

Brilon-Totallokal: Judo verbindet Generationen

brilon-totallokal: Am 12.12.2018 war es wieder so weit. Insgesamt 27 judobegeisterte Prüflinge standen in Brilon sehr nervös auf der Matte. Dabei gab es für den TV Brilon gleich zwei Premieren. Zum einen kamen die Judoka aus drei verschiedenen Vereinen um sich den Briloner Prüfern zu stellen (TV Brilon, TV Schmallenberg und Kodokan Olsberg). Zum anderen wurde in Brilon zum 1. Mal für den 1. Kyu-Grad, dem höchsten Schülergürtel (brauner Gürtel), vor Ort geprüft.

Nach wochenlanger, intensiver Vorbereitungszeit konnten die Judoka ihr neu erlerntes Wissen, für ihren nächst höheren Kyu-Grad, vor der Prüfungskommission unter Beweis stellen. Dabei waren nicht nur die jüngsten Teilnehmer voller Anspannung und Konzentration.

Auch einige Eltern, die sich durch das Judofieber ihrer Kinder haben begeistern lassen traten, nach intensiver Vorbereitung, mutig zur Prüfung an.

Am Ende konnten alle, Aufgrund ihrer guten Leistungen, zur Belohnung ihren neuen Gürtel entgegen nehmen.

Man kann durchaus sagen, „es ist eine große, tolle Judofamilie“.

8.Kyu / weiß-gelber Gürtel

TV Brilon: Lennard Loss, Michael Siemens, Fabienne Manereck, Sophie Manereck, Sabrina Schedel, Paige Molyneux, Finja Drinhaus, Niels Hennecke

TV Schmallenberg: Sandra und Helena

7.Kyu / gelber Gürtel

TV Brilon: Eduard Berlus, Eliza Asshauer, Caner Atas, Louise Brandenburg

Kodokan Olsberg: Dominik Engemann

6.Kyu / gelb-oranger Gürtel

TV Brilon: Jürgen Engelmann, Alissa Martel, Vitali Martel, Erwin Berlus

Kodokan Olsberg: Franziska Engemann

5.Kyu / oranger Gürtel

TV Brilon: Laura Turley, Kaan Serman

TV Schmallenberg: Felix

4.Kyu / orange-grüner Gürtel

TV Schmallenberg: Ilschad und Robert

1.Kyu / brauner Gürtel

TV Brilon: David Dillmann, Justin John

Mit freundlichen Grüßen, Tanja Adler TV Brilon- Abteilung Judo Email: tanja@tvbrilon.de Web: http://tvbrilon.de Infos zum Datenschutz finden Sie hier:

http://tvbrilon.de/rechtliches/datenschutzerklaerung Impressum: http://tvbrilon.de/rechtliches/impressum/ Foto: J. Drinhaus Quelle: Tanja Adler

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon