Noch Weihnachtsbäume vorhanden

brilon-totallokal: Wer am vergangenen Samstag es nicht geschafft hat, sich einen Weihnachtsbaum beim Forstbetrieb der Stadt Brilon zu besorgen, der hat in dieser Woche noch die Möglichkeit, während den Öffnungszeiten sich einen Weihnachtsbaum auszusuchen. Auf dem Gelände des Forstamtes in der Gartenstraße 18 stehen ausschließlich Nordmanntannen in unterschiedlichen Größen zum Erwerb bereit. Der Preis pro Baum beträgt 17,00 Euro.

Das Forstamt ist wie folgt geöffnet: Montag bis Freitag von 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr und Donnerstag zusätzlich von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Die Mitarbeiter freuen sich auf Ihren Besuch.

Für weitere Informationen stehen Ihnen die Mitarbeiter auch unter der Telefonnummer 02961 / 794 – 271 zur Verfügung

Quelle: Öffentlichkeitsarbeit Stadt Brilon, Der Bürgermeister, i.A. W. Pack

