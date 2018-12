Papazeit – Preisverleihung

Brilon-Totallokal: Die Veranstaltungsreihe „Papazeit“ der Stadtbibliothek ist mit einer Preisverleihung in der vergangenen Woche zu Ende gegangen

brilon-totallokal: Fünf Papa-Kinder-Teams hatten an dieser Veranstaltungsreihe der Stadtbibliothek Brilon und der Firma Abfallwirtschaft Stratmann teilgenommen.

An drei Samstagen standen gemeinsame Aktionen auf dem Programm. Zunächst besichtigten alle das Entsorgungszentrum der Firma Stratmann am Almerfeldweg in Brilon. Ein Samstagmorgen stand im Zeichen einer großen Bastelaktion in der Stadtbibliothek. Die Kinder und Väter hatten die Aufgabe, aus Hausmüll einen Schrottroboter, ein Fantasiewesen oder etwas anderes zu bauen.

Die Ergebnisse dieser Bastelaktionen konnten die Besucher der Bibliothek in den letzten vier Wochen anschauen und bewerten. Den Ausschlag für die Sieger gab dann letztlich Bürgermeister Dr. Bartsch, der sich von der Kreativität der Teams beeindruckt zeigte.

Die ersten drei Preise, jeweils ein Tagesausflug für die gesamte Familie, gingen an

Sophia und Jan Kleinschmidt, Johanna und Hubertus Willecke und Lia und Eugen Kling.

BU.: Alle Teilnehmer mit Jan Frigger, Vertreter der Firma Stratmann, links im Bild

