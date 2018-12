Silvesterlauf Werl-Soest – noch freie Busplätze

Brilon-Totallokal: Mit bester Laune in den Jahreswechsel

brilon-totallokal: „Es ist immer wieder sooo schön“, sagt Susanne Siekmann, „wenn man einerseits den letzten Tag des Jahres nochmal sportlich mit Gleichgesinnten zubringen und dabei auch noch durch ein Spalier gutgelaunter Zuschauer laufen kann. Andererseits ist es ein tolles Gefühl, wenn man die 15 KM zwischen Werl und Soest erfolgreich in den Beinen hat. Auf der Rückfahrt von Soest nach Brilon hat man dann einfach so richtig gute Laune.“ Und die passenden Getränke für die entsprechende Geselligkeit sind natürlich auch an Bord. Darauf weist der Vorsitzende des PSV Brilon, Uli Wolff, hin.

Zum 37. Mal geht es am 31.12.2018 auf die Silvesterlaufstrecke zwischen Werl und Soest. Wie im Teilnehmerfeld insgesamt so ist auch die Motivation der Läufer*innen im PSV-Bus unterschiedlich. Einige laufen mit dem Ansporn eine bestimmte Zeit zu erreichen, andere sind reine Genussläufer*innen. Manche*r startet weil die Teilnahme am 31.12. einfach obligatorisch, andere weil sie erstmalig ist. Egal mit welchem Antrieb sie/er unterwegs ist, der PSV Brilon hat in bester Tradition auch in diesem Jahr wieder den Transfer nach Werl und zurück von Soest organisiert. Es sind noch einige Plätze frei. Abfahrt um 10.40 Uhr bei Mercedes Witteler. Bei Interesse können sich Silvesterläufer*innen beim Verein melden; – Telefon 02961/4240. Natürlich sind auch Zuschauer, Fans und Familienangehörige herzlich willkommen.

Quelle: Dieter Weber

