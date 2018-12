POL-HSK: Kontrolltag

Brilon-Totallokal: Am Dienstag zwischen 14:45 und 20 Uhr führte die Polizei erneut einen Kontrolltag durch

brilon-totallokal: Ziel bei den Kontrollen ist es, die Einbruchs-, Drogen- sowie die Straßenkriminalität zu bekämpfen. Die Beamten überprüften über 100 Fahrzeuge und 140 Personen auf den Straßen von Olsberg und Brilon. Ein 25-jähriger Warsteiner saß am Steuer seines Autos, obwohl er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Außerdem besaß er keine gültige Fahrerlaubnis. Ein Verkehrsteilnehmer erhält demnächst Post von der Bußgeldstelle, da er seine Lenkzeiten nicht eingehalten hatte. In der dunklen Jahreszeit kontrolliert die Polizei auch die Beleuchtung der Fahrzeuge. An drei Autos wurden Mängel am Licht festgestellt. Neben einem Verwarngeld erhielten die Fahrer auch eine Mängelkarte. Die Polizei bekämpft auch weiterhin die Kriminalität im Sauerland und geht konsequent gegen Straftäter vor. Straftaten werden verfolgt und geahndet. Auch in Zukunft finden große Kontrollaktionen auf unseren Straßen statt.

Quelle: Polizei HSK

