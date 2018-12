Abschlussbericht zu Weihnachten im Schuhkarton

Brilon-Totallokal: Als Dorothee Massino und Andrea Welticke vor 20 Jahren die ersten Schuhkartons in ihrer Wohnung stapelten, hätten sie sich wohl niemals träumen lassen, dass einmal über 1000 gepackte Kartons ihre Sammelstelle für die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ verlassen würden.

brilon-totallokal: Doch schon damals in Oberschledorn wuchs die kleine Spendenaktion schnell an. Kartons standen überall, wer in der Küche Besteck aus dem Schrank holen wollte, musste zunächst einen Stapel Geschenke zur Seite räumen. Hilfe kam vom Schützenverein Deifeld, der den mittlerweile 6 betreuenden Frauen die kostenlose Nutzung der Küche anbot. Ein Generationenwechsel und immer mehr Spendenaktionen ließen das „Unternehmen“ in den letzten Jahren weiter rasant anwachsen. 18 junge Frauen kontrollieren von Mitmenschen gepackte Kartons oder füllen sie selbst mit Spenden finanzierten Hygieneartikeln, Spiel- und Schreibzeug. In diesem Jahr konnten schließlich 1287 Schuhkartons in den LKW geladen werden, noch mal 17 mehr als im vergangenen Jahr.

„Wir können teilweise mitverfolgen, wo unsere Kartons hingebracht werden“, berichtet Aktionsleiterin Jessica Lefarth. „In diesem Jahr gingen viele Kartons nach Georgien und auf Fotos von einem Bericht aus Lettland konnten wir jetzt auch unsere Postleitzahl sowie von uns eingepackte Geschenke entdecken.“ Das Team aus Deifeld möchte sich herzlich bei allen Spendern bedanken, die in diesem Jahr erneut dazu beigetragen haben, eine neue Rekordsumme aufzustellen. „Wir bekamen so viele selbst gepackte Schuhkartons wie nie zuvor, aber auch die Geld- und Sachspenden waren überwältigend!“ So stricken manche Frauen im Akkord Mützen, die Firma Ewers übergibt eine große Anzahl Kindersocken, andere Unternehmen spenden Zahnbürsten oder Schreibzeug. Die Kinder des Kindergartens Medelon packen jährlich fleißig Kartons in buntes Geschenkpapier ein. Das diesjährige Weihnachtskonzert des Musikvereins Oberschledorn mit dem Männergesangsverein, Frauenchor und Spielmannzug war zugunsten von „Weihnachten im Schuhkarton“. Dies sind nur einige Beispiele für die unglaubliche Spendenbereitschaft. Ein großer Dank gebührt den Annahmestellen aus Medebach, Korbach, Winterberg, Olsberg, Willingen, Hallenberg und Frankenberg. Und wie wird es im Jahr 2019 weitergehen? Die Frauen in Deifeld werden jedenfalls parat stehen und freudig auf die Schuhkartons warten – vielleicht knacken sie ja die 1300er Marke.

Quelle: Heike Grebe

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon