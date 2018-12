Brilon-Totallokal: Beim Bilderbuchkino am Donnerstag, 03. Januar 2019, zeigt die Stadtbibliothek Brilon eine Bildergeschichte von Michael Ende. Sie heißt: „Wie Jim Knopf nach Lummerland kam“

brilon-totallokal: Und darum geht es: Ist das gemütlich! Jim Knopf sitzt mit seinem allerbesten Freund Lukas dem Lokomotivführer bei Frau Waas in der Küche und trinkt Kakao. Jetzt fehlt eigentlich nur noch eine Geschichte. Jims Lieblingsgeschichte! Und so erzählt Lukas, wie Jim als Baby in einem Paket nach Lummerland gekommen ist. Denn das hat die Bewohner der kleinen Insel ganz schön in Aufregung versetzt!

Wie immer beginnt das Bilderbuchkino um 15.30 Uhr.

Wegen der großen Nachfrage für das anschließende Basteln möchten wir Sie bitten, sich anzumelden, damit wir besser planen können und genügend Material zur Verfügung stellen können.

Bei jedem Bilderbuchkino-Besuch gibt es einen Stempel in eine bei uns erhältliche Stempelkarte und bei 10 gesammelten erwartet die Kinder eine kleine Überraschung!

Zum Vorlesen selbst ist keine Anmeldung nötig.

Anmeldungen (zum anschließenden Basteln) bitte unter Tel.: 02961/794-460.

