Atempause für pflegende Angehörige im Januar

Brilon-Totallokal: Einführung in Massagetechniken

brilon-totallokal: Die nächste Atempause für pflegende Angehörige findet am Dienstag, 8.01.2019, von 19 bis 20.30 Uhr im Raum „Stadtblick“ des Seniorenzentrum St. Engelbert am Hohlweg 8 in Brilon statt. An diesem Abend gibt das Team der Physiotherapiepraxis Schütte und Pfand eine „Einführung in Massagetechniken“. „Für die Übungen bringen die Teilnehmer bitte ein kleines Kissen oder Handtuch sowie eine Wolldecke oder Yogamatte mit“, sagt Annegret Reinhard vom Caritasverband Brilon.

Die Atempause ist ein kostenloses und offenes Gruppenangebot für pflegende Angehörige, das immer den ersten Dienstag im Monat stattfindet und Raum für Austausch und Fachinformationen geben möchte. „Neue Teilnehmer sind herzlich willkommen“, lädt Annegret Reinhard ein. Informationen gibt es werktags zwischen 8 und 12 Uhr unter (02961) 53779.

Quelle: Sandra Wamers, Caritasverband Brilon e.V.

