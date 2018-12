Weihnachts- und Neujahrsgruß des Briloner Bürgermeisters Dr. Christof Bartsch

Brilon-Totallokal: Heute geht die Frage eher nach der Bedeutung von Sanftmütigkeit

brilon-totallokal: Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, während der Messe in der Propsteikirche zum 1. Advent und zum Beginn des Kirchenjahres kam er wieder, dieser Vers in dem Lied „Macht hoch die Tür“, der mich Jahr für Jahr ins Grübeln bringt: „Sanftmütigkeit ist sein Gefährt.“

Als Kind habe ich mich gefragt, wie man mit etwas wie Sanftmütigkeit fahren kann und habe versucht, sie mir mit Rädern vorzustellen – es blieb beim Versuch…

Heute geht die Frage eher nach der Bedeutung von Sanftmütigkeit: Was ist damit gemeint? Wie passen „sanft“ und „Mut“ zusammen? Lohnt es sich auch heute noch auf Sanftmütigkeit zu fahren?

Sanftmut, so liest man, steht im Gegensatz zur Gewaltsamkeit. Sanft ist, wer sich nicht von Zorn, Neid und Narzissmus hinreißen lässt, bedacht, geduldig und behutsam agiert. Sanftmut bezeichnet dabei nicht nur eine Weise des Verhaltens, sondern mehr noch eine Beschaffenheit der Gesinnung. Eine Behutsamkeit in Form der Vorsicht, keinen Schaden an andere Menschen herankommen lassen zu wollen.

In einer Welt, deren Lebenspuls immer schneller schlägt, deren Umgangsformen zunehmend rauer werden, in der Verpackungen mehr zählen als Inhalte und die nach schnellen Lösungen ruft, lohnt es sich durchaus, den Mut zur Sanftheit im bezeichneten Sinne aufzubringen. Mut zum Zuhören, zur Zuwendung, zum Weiterhelfen, zum geduldigen Diskurs, zum Kompromiss. Letztlich meint Sanftmut den Mut zur Geduld mit anderen und damit den gelebten Mut zu der Einsicht, dass jeder Mensch die gleiche Würde hat.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein gesegnetes Weihnachtsfest. Ein besonderer Gruß gilt unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die die Weihnachtstage im Krankenhaus, in einer Alten- oder Pflegeeinrichtung oder krank, vielleicht auch einsam zu Hause verbringen; wohlwissend, dass sich Einsamkeit gerade in diesen Tagen besonders schwer anfühlt.

Ein ganz herzliches „Dankeschön!“ sage ich allen in Stadt und Dörfern, die sich in diesem Jahr für das Gemeinwohl in den Dienst haben nehmen lassen. Ihr Engagement macht beim Blick auf die gemeinsamen Herausforderungen des kommenden Jahres Mut.

Für das Jahr 2019 wünsche ich Ihnen alles Gute, vor allem Gesundheit, Zufriedenheit, Sanftmut und Erfolg und all das unter Gottes Segen.

Mit herzlichen Grüßen

Ihr Bürgermeister Dr. Christof Bartsch

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon