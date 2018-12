Champagner-Woche, Eiskünstler und Silvester-Party

Das Winterberger Winterdorf hat auch nach Weihnachten viel zu bieten

brilon-totallokal: Winterberg. Eine wundervolle weihnachtliche Atmosphäre herrschte in den vergangenen Tagen im Winterberger Winterdorf. Viele Gäste und Einheimische nutzten die Gelegenheit, sich an den Festtagen eine Auszeit an den Hütten auf dem Winterberger Marktplatz zu gönnen. Nach Weihnachten ist für die Organisatoren der Veranstaltungen in Winterberg GmbH vor Silvester und auch zwischen den Jahren ist das Winterdorf jeden Tag von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Bis einschließlichNeujahr lautet das Motto „Champagner-Woche“ in der Sauerlandhütte.

In der rustikalen und gemütlichen Hütte werden passend zu den Feiertagen exzellente Champagner angeboten. Zudem wird am Donnerstag, 27. Dezember, erneut Eisbildhauer Joachim Knorra um 15 Uhr mit seiner Kunst die Besucher des Winterdorfes verzaubern. Die Silvester-Party darf natürlich nicht fehlen.

DJ Volker sorgt für stimmungsvollen Jahreswechsel Wer stimmungsvoll ins neue Jahr starten will, ist am 31. Dezember ebenfalls im Winterdorf genau richtig. Ab 20 Uhr sorgt DJ Volker für Silvester- und Party-Laune auf dem Marktplatz. Bereits in den vergangenen Jahren lockte diese besondere Party viele Gäste in das Winterdorf und 2018 wird ausgelassen ins neue Jahr hinein gefeiert und natürlich um 24 Uhr angestoßen. Wer also Silvester im Herzen Winterbergs in toller Atmosphäre erleben möchte, ist im Winterdorf genau richtig. Natürlich ist neben dem Kinder-Karussell auch die „Sparkassen EisArena“ jeden Tag geöffnet und lädt die jungen Besucher zur lustigen Kufen-Partie ein.

Rund 20 urige Hütten laden wie in den vergangenen zwei Jahren zum Bummeln, Verweilen und Stöbern ein. „Wir setzen weiterhin insbesondere auf Aussteller mit regionalen, qualitativ hochwertigen Produkten, auf Vielfalt und auf unsere gemütliche Dorf-Atmosphäre vor einer hoffentlich winterlichen Kulisse. Deshalb freut es uns, dass wir mit den Hütten und dem Programm wieder ein sehr ansprechendes Gesamtpaket geschnürt und die erfolgreiche Konzeption des vergangenen Jahres fortgesetzt haben“, sagt Jürgen Schäfer, Sprecher der Veranstaltungen in Winterberg GmbH. Kein traditioneller Weihnachtsmarkt also, sondern ein Winterdorf, das auch zwischen den Jahren sowie in der ersten Januar-Woche an die Untere Pforte locken wird.

Treffpunkt für alle Generationen

Ob alleine oder zu zweit, mit der Familie, Arbeitskollegen oder Freunden, ob Gast oder Einheimischer, das Winterdorf soll wieder Treffpunkt für alle werden, die sich eine Auszeit vom Alltag gönnen möchten. Kulinarische Köstlichkeiten genießen, bei einem Kakao oder Glühwein aufwärmen oder in das neue Jahr feiern – dies und vieles mehr ist möglich. Nicht zu vergessen das Rahmenprogramm u.a. mit Live-Musik von Matthias Dicke, Kultur, Eiskünstler Joachim Knorra, Eisbahn, Kinder-Karussell sowie der ein oder anderen Party. Langweilig wird es nicht im Winterdorf.

Fakten-Box:

• Die Kernöffnungszeiten sind außerhalb der Ferien täglich von 14 bis 20 Uhr, in den Ferien täglich von 11 bis 20 Uhr sowie am 1. Januar 2017 von 14 bis 20 Uhr;

• Weitere Infos gibt es zudem im Internet unter www.winterberger-winterdorf.de sowie bei Facebook unter der Adresse www.facebook.com/WinterbergerWinterdorf/;

• Das komplette Programm finden Interessierte auf der Winterdorf-Webseite sowie im Flyer, der unter anderem in den Tourist Informationen kostenlos erhältlich ist;

• Weitere Infos und Anfragen über die Mailadresse info@winterberger-winterdorf.de.

Quelle: Ralf Hermann / Textzeit

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon