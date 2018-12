Zweite Staffel der meinWTBG-Videos werden 27.649 Minuten online angeschaut

Marketing-Projekt der Ferienregion Winterberg-Hallenberg mit emotionalen Liebeserklärungen an die Heimat greift / Neue Staffel geplant

brilon-totallokal: Winterberg. Es war nur ein Stichwort, oder besser ein Hashtag: #meinWTBG! Mehr nicht! Und doch genug für sechs Botschafterinnen und Botschafter Winterbergs – von der Schützenschwester bis zum Autohaus-Geschäftsführer, vom Irish Pub-Besitzer bis zur Kaffeehaus-Unternehmerin, von der Marketing-Expertin bis zur leidenschaftlichen Optikerin – in der zweiten Staffel der Video-Serie #meinWTBG erneut spannende und beeindruckende Einblicke zu geben über ihre ganz individuelle Beziehung zu ihrem Winterberg. Sechs emotionale und faszinierende Liebeserklärungen über das, was Winterberg und seine Dörfer als Heimat auszeichnet, was es so einzigartig macht! Anfang Oktober gestartet, ist die Staffel mittlerweile komplett über die Social Media-Kanäle der Ferienregion Winterberg-Hallenberg gelaufen. Mit großem Erfolg, wie ein paar Zahlen belegen.

Erfolgreiche Werbe-Kampagne flankiert das Projekt

Die professionell gedrehten Videos wurden nicht nur auf der eigenen Webseite www.meinwtbg.de eingestellt, sie wurden zudem über die sozialen Netzwerke der Ferienregion Winterberg-Hallenberg wie Youtube, Facebook und Instagram gepostet und sind auf dem reichweiten-starken Portal winterberg.de eingebunden. Unter dem Strich stehen beeindruckende Zahlen: Über das Posting in den sozialen Netzwerken erreichten die Videos stolze 83.974 Impressionen und sogar 17.354 Interaktionen. „Die Videos wurden 27.649 Minuten von den Usern angeschaut. Dies ist ein hervorragendes Ergebnis, das unsere Idee, mit emotionalen und hochprofessionellen Videos die Marke Winterberg noch stärker online zu etablieren, bestätigt“, sagt Ronja Henke von der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH.

Flankiert wurde das Posting der Videos in den sozialen Netzwerken über gezielte Anzeigen-Kampagnen auf Facebook und Instagram. „Auch dort waren wir sehr erfolgreich. Wir haben unter anderem 1930 Link-Klicks, also Klicks zur Webseite, erreicht“, sagt Ronja Henke. Die Reichweite mit 36.437 erreichten Personen ist ebenfalls ein sehr guter Wert. Auch 7045 Impressionen über die Werbeanzeigen sprechen für sich und die Qualität der Videos.

Dritte Staffel kommt im Frühjahr

„Unsere #meinWTBG-Staffeln haben unsere Erwartungen in Sachen Resonanz nicht nur erfüllt, sondern übertroffen. Sie sind ein wichtiger Baustein unserer Online- und Digitaloffensive, um die ohnehin schon starke Positionierung der Ferienregion Winterberg-Hallenberg in den Online-Kanälen weiter zu verbessern. Und, mit dieser Serie sprechen wir auch Menschen an, die überlegen, in die Region zu ziehen oder zurück zu kehren“, sagt Tourismus-Direktor Michael Beckmann. Der erfolgreiche Relaunch der Webpräsenz winterberg.de sei dabei das perfekte Fundament. Beckmann kündigte zudem schon die dritte Video-Staffel #meinWTBG für das kommende Frühjahr an. Mit neuen Liebeserklärungen an die Winterberger Heimat…

Quelle: Ralf Hermann / Textzeit

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon