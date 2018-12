Auf die Mischung kommt es an – Konzert begeistert Zuhörer

Brilon-Totallokal: Gemeinsames Konzert von Musikverein und kfd Bontkirchen bereits zum 21. Mal

brilon-totallokal: Bontkirchen. Mit einem Flashmob zu „Ode an die Freude“ von Ludwig van Beethoven überraschten Dirigent Thomas Pack und seine 42 Akteure gleich zu Beginn die Konzertgäste in der gut besuchten und weihnachtlich geschmückten Schützenhalle.

Joachim Pack führte in gewohnter Art und Weise durch das Programm. Es folgte die Peer Gynt Suite #1 von Edvard Grieg mit der weltbekannten Melodie „Morgenstimmung“. Bei der Bravour-Polka für Solo-Trompete „Die Teufelszunge“ stellte sich Alexander Pack der großen Herausforderung und überzeugte beindruckend mit seinen solistischen Einlagen. Langanhaltender Applaus war sein verdienter Lohn.

Mit der Polka „Böhmisch klingt’s am Schönsten kamen alle Freunde der Böhmerländer Blasmusik auf ihre Kosten. Eindringliche olympische Fanfarenklänge, die zur Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 1984 in Los Angeles von John Williams komponiert wurden, schlossen den ersten Konzertteil ab.

Männergesangverein und Nachwuchsorchester fester Bestandteil

Der Männergesangverein Cäcilia Bontkirchen unter der Leitung von Wilfried Gerling sorgte nach einer kurzen Pause mit einem beschwingten Potpourri bekannter Lieder, das sie selbst arrangiert haben, für fröhliche Unterhaltung. Andächtig lauschten die Gäste dem innigen Gesang beim Maori-Song „Mo-Maria“ von J-B. Pompallier, eine Art Ave-Maria-Bittgesang in der maorischen Muttersprache.

Es folgte der Auftritt der jüngsten Nachwuchsmusiker mit den Liedern „In der Weihnachtsbäckerei“ und „Last Christmas“ unter der Leitung von Lukas Pack. Das Jugendorchester zeigte anschließend sein Können mit Themen aus der bekannten amerikanischen Krimiserie „Hawaii Five-O“ und dem Medley „Colors of the Wind“ aus dem Disney-Film Pocahontas. Zum Abschluss wurde es wieder ruhiger und besinnlicher mit „Friede den Menschen auf Erden“, einer Auswahl der schönsten deutschen Weihnachtslieder, zu der das Publikum zum Mitsingen aufgefordert wurde.

Schiff ahoi, 1001 Nacht und die wilden Flower Power-Zeiten

Immer hart am Wind mit vollen Segeln, gegen alle Widerstände – charakterisiert den Konzertmarsch „Mit vollen Segeln“, mit dem das Orchester den zweiten Konzertteil fortsetzte. Wieder an Land wurden die Zuhörer in die Welt von 1001 Nacht entführt. Orientalische Klänge aus dem Musical-Medley „Aladdin“ verzauberten das Publikum. Eine weitere Zeitreise führte in die wilden 60er und 70er Jahre. Mit „Flower Power Selection“ konnten die einzelnen Register Auszüge der weltbekannten Songs darbieten. Solistische Einlagen von Laura Hennecke (Saxophon), Viktoria Brüne (Querflöte) und Lena Bittern (Oboe) sorgten für herausragende Akzente.

Last but not least präsentierten Dirigent Thomas Pack und das Orchester mit Highlights aus „Lord of the Dance“ eine irisch-keltische Musikparade der Extraklasse. Begeistert klatsche das Publikum Beifall.

Stehenden Ovationen honorierten die Leistungen des Orchesters, das sich gerne mit dem Radetzky Marsch und „Dem Land Tirol die Treue“ als Zugaben bedankte. Akteure und Gäste waren sich einig: Ein erfolgreiches und abwechslungsreiches Adventskonzert zum Jahresabschluss, das noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Im Anschluss wurde das reichhaltige Kuchenbuffet von den fleißigen Frauen der kfd eröffnet. Bei Kaffee und Kuchen, Schnittchen und kühlen Getränken klang wieder einmal ein bunter und unterhaltsamer vorweihnachtlicher Nachmittag in der Bontkirchener Schützenhalle aus.

Quelle: Andrea Erger, Bontkirchen 1911 e. V. / Bild: Orchester Finale „Danke“

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon