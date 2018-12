Fachwelt Olsberg e. V.

Brilon-Totallokal: Schnäppchentage lösen die Weihnachtsaktion der Fachwelt Olsberg ab und laden zum Stöbern und Sparen ein!

brilon-totallokal: Kaum ist die große Strunzertaler Weihnachtsverlosung vorüber, die Preisträger gezogen und die zahlreichen Gewinngutscheine in die Briefkästen ihrer neuen Besitzer geflattert, steht bereits die nächste Aktion der Fachwelt Olsberg in den Startlöchern. So wird auch das Jahr 2019 wieder mit den mittlerweile schon traditionellen Schnäppchentagen eingeläutet, die sich in Olsberg und Bigge neben den verkaufsoffenen Sonntagen als willkommenes Einkaufserlebnis etabliert haben – was nicht zuletzt an den satten Rabatten und den tollen Schnäppchen liegt, die die Händler am 11. und 12. Januar in ihren Geschäften für die Kunden bereithalten.

Um die Regale und Lager der Händler zu räumen und Platz für Neues zu schaffen, können sich die Kunden vor allem auf jede Menge Mode aus den aktuellen Herbst- und Winterkollektionen, warme, gefütterte Schuhe, tolle Accessoires und stimmungsvolle Deko für ein noch schöneres und gemütlicheres Zuhause freuen, die zu besonders reduzierten Preisen angeboten werden. Außerdem haben einige Geschäfte an den beiden Aktionstagen etwas länger als gewöhnlich geöffnet. Da die Ladenöffnungszeiten allerdings von Geschäft zu Geschäft variieren können, lohnt es sich wie immer früh zu sein, um die besten Schnäppchen zu schlagen. Des Weiteren sind dank der Fertigstellung des neuen Kreisverkehres in der Bahnhof- und Hüttenstraße wieder alle Geschäfte problemlos zu erreichen – ebenso wie die rund 1.900 kostenfreien Parkplätze im gesamten Stadtgebiet, die ebenfalls zu einem entspannten Einkaufsbummel in Olsberg und Bigge einladen.

Und wer weiß, vielleicht haben die Glücksboten der Strunzertaler Weihnachtsverlosung ja dem ein oder anderen Leser zu einem zusätzlichen Einkaufsanreiz in Form eines Gewinngutscheines von einem der örtlichen Einzelhandelsbetriebe verholfen, mit dem der Kauf des neuen Lieblingsteils oder eines lang gehegten Wunsches sicher noch etwas leichter fällt!

Quelle: Anica Dickel, Medienbuffet

