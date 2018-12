Reiseangebot zu Hansetagen 2019

Im Jahr 2019 trifft sich der Internationale Städtebund „Die Hanse“ in der russischen Stadt Pskov

brilon-totallokal: Schon seit mehreren Jahren ermöglicht das Busunternehmen Hermes in enger Abstimmung mit der Stadt interessierten Bürgerinnen und Bürgern Besuche von internationalen Hansetagen. 2017 ging die Reise ins niederländische Kampen, 2018 in die Hansestadt Rostock. Auch für 2019 ist eine Fahrt zu den Hansetagen geplant.

Am 26.6.2019 startet die Fahrt. Mit einer Zwischenübernachtung nach Russland geht die Reise in 200.000 Einwohner umfassende Stadt Pskov. Dort wird die Gruppe das Hanseteam der Stadt Brilon treffen. Der Aufenthalt in Pskov umfasst die gesamten Hansetage vom 27. Juni bis 1. Juli 2019. Die Rückfahrt führt über Klaipeda, Litauen und Kaliningrad (ehemals Königsberg) zurück nach Brilon. Die Rückkehr ist für den 4. Juli 2019 geplant.

Die Stadt Brilon ist Ausrichterin der 40. Internationalen Hansetage im Jahr 2020 und erwartet dann ebenfalls zahlreiche Reisegruppen aus befreundeten Hansestädten. Weitere Infos unter www.hansetagebrilon.de

Bild: Von links – Ute Hachmann, Projektleitung Hansetage 2020, Dieter Cekalla, Mitarbeiter Hermes, Dominik Andreas, Brilon Touristk und Wirtschaft und Elisabeth Hermes.

Quelle: Öffentlichkeitsarbeit Stadt Brilon, Der Bürgermeister, i.A. W. Pack

