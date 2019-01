Briloner Sternsinger klingeln am Sonntag an den Türen

Brilon-Totallokal: Über 130 Kinder, Jugendliche und Erwachsene haben sich angemeldet…

brilon-totallokal: „Segen bringen, Segen sein“ – Getreu ihrem Motto bringen die Sternsinger in der Briloner Kernstadt am 6. Januar den Segen zu den Menschen und sammeln für notleidende Kinder. Über 130 Kinder, Jugendliche und Erwachsene haben sich angemeldet, sodass fast alle Bezirke bereits besetzt sind. Kurzfristige Anmeldungen werden noch bei dem Sternsingerfrühstück und im Pfarrbüro entgegen genommen.

Bereits am 3. Januar treffen sich die Sternsinger um 9.30 Uhr im katholischen Pfarrzentrum zu einem gemeinsamen Frühstück mit anschließenden Workshops. Dabei lernen sie das Beispielland Peru und die Lebensverhältnisse von Kindern mit und ohne Behinderungen kennen. „Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit“ – diese deutliche Botschaft soll von der Aktion Dreikönigssingen ausgehen. Viel zu oft machen Kinder mit Behinderungen die Erfahrung ausgeschlossen zu werden und bekommen das Gefühl, nicht richtig dazuzugehören. Von der Aktion Dreikönigssingen profitieren benachteiligte Kinder und Jugendliche in über 100 Ländern.

Die Aussendungsfeier der Briloner Sternsinger findet am kommenden Sonntag (6. Januar) um 9.00 Uhr in der Propsteikirche statt. Über 40 Gruppen strömen anschließend in die Briloner Straßen aus. Einige Sternsinger sind auch bereits am Freitag unterwegs um die Kindertageseinrichtungen, das Krankenhaus, die Seniorenzentren und die Caritas zu besuchen. Nach getaner Arbeit treffen sich alle Sternsinger und Helfer am Sonntag zu einem gemeinsamen Abendessen im Pfarrzentrum, das auch in diesem Jahr von der Sparkasse Hochsauerland ermöglicht wird. Das Organisationsteam freut sich auf den Dreikönigstag und bittet um viele offene Türen.

Bildunterschrift: „Segen bringen, Segen sein“ – Unter diesem Motto sind die Sternsinger in den kommenden Tagen unterwegs.

Bildquelle: Katrin Erbe / Kindermissionswerk

