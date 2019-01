Krankenhaus Maria-Hilf: Genau vor 22 Jahren…. Zurück in die Vergangenheit?!

Brilon-Totallokal: Genau nach 22 Jahren kehrte eine im Briloner Krankenhaus Geborene an ihre Geburtsstätte zurück. Exakt um 12.45 Uhr (1996) erblickte Bejna K. das Licht der Welt in Brilon.

brilon-totallokal: Das Besondere an dem Ereignis ist das Bejna K. nicht nur vor 22 Jahren im Krankenhaus Maria-Hilf geboren ist, sondern heute dort auch arbeitet bzw. ein Duales Studium absolviert. Mit Hilfe der Hebamme Zoi Malawetsis konnte Bejna K. auch die originalen Einträge in dem Geburtenbuch mit großem Erstaunen und mit viel Begeisterung besichtigen. Die handschriftlichen Notizen im Geburtenbuch ließ Sie wissen, wie und wo Sie genau am 28.12.1996 geboren wurde. Für Bejna K. war es etwas ganz Besonderes nach 22 Jahren um 12:45 Uhr ihre Geburtsstätte im Kreißsaal zu bestaunen.

