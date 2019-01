Marienschule Brilon lädt zum Tag der offenen Tür ein

Brilon-Totallokal: „Tag der offenen Tür“ am Samstag, 19. Januar 2019 in der Aula der Marienschule

brilon-totallokal: Grundschüler des 4. Schuljahres wechseln im nächsten Sommer zu einer weiterführenden Schule. Welche Schulform die richtige ist muss wohlüberlegt sein.

Tag der offenen Tür

Um den Eltern und Schülern diese Entscheidung zu erleichtern, veranstaltet die Marienrealschule Brilon einen „Tag der offenen Tür“ am Samstag, 19. Januar 2019 in der Aula der Marienschule. Die Besucher sind entweder für 8:30 Uhr oder 9:30 Uhr herzlich eingeladen sich zu informieren.

Nach der Begrüßung durch den Schulleiter und einem musikalischen Willkommen durch die Schulband, besteht die Gelegenheit, den Unterricht der Klassen 5 und 6 sowie die Fachräume und die Schule kennenzulernen. In kleinen Gruppen werden Eltern und Kinder von Lehrern der Marienschule durch das Schulgebäude geführt. Die Schulleitung und die Lehrer informieren über die Ausbildungs- und Erziehungsziele an der Marienschule und beantworten Fragen. Anschließend ist bei Kaffee, Kakao und Waffeln noch Gelegenheit, in der Cafeteria der Marienschule zu verweilen und ins Gespräch zu kommen.

Auf der Homepage der Schule www.marienschule-brilon.dekönnen sich Interessierte stets über die aktuellen Termine informieren.

Anmeldungen

Die Anmeldungen für die Schülerinnen und Schüler an der Marienschule Brilon finden am Samstag, 09.02.2019 in der Zeit von 10 bis 14 Uhr und zusätzlich am Montag, 11.02.2019 und Dienstag, 12.02.2019 in der Zeit 8 bis 14 Uhr statt. Zur Anmeldung sind das Familienstammbuch oder eine Geburtsurkunde sowie die letzten beiden Zeugnisse mitzubringen.

Quelle: Sabine Vollmer / Marienschule Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon