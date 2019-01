Neue Kurse der VHS Brilon

Brilon-Totallokal: Das Webinar: Erfolgreich teilnehmen und veranstalten

brilon-totallokal: In diesem Webinar lernen die Teilnehmenden die richtige Planung, Teilnahme und Durchführung eines Webinars kennen. Inhalte sind u.a. die aktive Teilnahme an einem Webinar, der Einbau eines Webinars in den eigenen Arbeitsalltag sowie nützliche Tipps und Tricks zur Durchführung. Das Webinar nutzt die ZOOM-Plattform und findet am Freitag, den 25. Januar, von 9:00 bis 10:00 Uhr statt. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine vorherige Anmeldung im Vorfeld unter 02961-6416 oder online unter www.vhs-bmo.de ist jedoch zwingend erforderlich.

Tiefenentspannung

Tiefenentspannung ist der Gegenpol zu Stress. Die Tiefenentspannung arbeitet mit dem Entspannungsimpuls, der bewusst eingesetzt wird, um Stress abzubauen. In diesem Kurs lernen die Teilnehmenden unterschiedliche Entspannungsmethoden kennen und finden für sich Möglichkeiten, diese im eigenen Alltag einzubauen. Der Kurs findet ab dem 14. Januar immer montags von 17:45 bis 18:30 Uhr im Briloner VHS-Haus statt. Anmeldungen sind telefonisch unter 02961-6416 sowie online unter www.vhs-bmo.de möglich.

„Der frühe Vogel…“-Yoga

In dieser Morgen-Yoga-Stunde lernen die Teilnehmenden verschiedene Techniken, den Körper aufzuwecken und fit für den Tag zu machen. Die Techniken können helfen, mit mehr Energie, klarem Kopf und Vitalität in den Tag zu starten. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Der Kurs beginnt am Dienstag, den 15. Januar, und findet an zehn Vormittagen jeweils von 7:30 bis 8:45 Uhr im Briloner VHS-Haus statt. Anmeldungen sind telefonisch unter 02961-6416 sowie online unter www.vhs-bmo.de möglich.

