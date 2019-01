Familiengottesdienst zum Thema „Wir alle können Licht für andere sein“

Brilon-Totallokal: Am Samstag, 22.12.2018, fand der letzte Familiengottesdienst im Jahr 2018 in St. Michael in Gudenhagen statt.

brilon-totallokal: Einige Kinder hatten sich bereits im Vorfeld getroffen, um den Gottesdienst zum Thema „Wir alle können Licht für andere sein“ aktiv mitzugestalten. So wurde ein kurzes Spielstück eingeübt, welches während des Gottesdienstes gezeigt wurde. Es wurde eine dunkle Stadt gebaut, in die die Sonne nie kam, da die Menschen voller Mißgunst und Neid waren; ein kleines Mädchen brachte dann mit ihren Freunden die Sonne, das Licht und damit die Freude in die Stadt zurück.

Die Kinder hatten viel Spaß und auch die Gottesdienst-Besucher waren von der liebevoll gestalteten Messe, die zusammen mit Stadtkaplan Christian Laubhold gefeiert wurde, begeistert. Zum Vormerken: der nächste Familiengottesdienst wird am 26.01.2019 um 17.30 Uhr in St. Michael in Brilon-Gudenhagen stattfinden.

