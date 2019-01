Bontkirchener Sternsinger Aktion 2019

Brilon-Totallokal: Sternsinger sammelten für die Aktion „Wir gehören zusammen in Peru und Weltweit“—

brilon-totallokal: In Bontkirchen machten sich 14 Sternsinger in vier Gruppen am Sonntagmorgen auf den Weg und brachten den Segen in jedes Haus.

Sie sammelten für die Aktion „Wir gehören zusammen in Peru und Weltweit“ die stolze Summe in Höhe von 1.691,39 €. Am Nachmittag trafen sich die Sternsinger noch einmal mit ihren Betreuern des Pfarrgemeiderates bei Kuchen, Kakao und Tee zu einem gemütlichen Spielenachmittag im Pfarrheim.

Bild: Bontkirchener Sternsinger mit Pastor Müller beim Aussende-Gottesdienst am Samstag, den 5.1.19

Quelle: Andrea Erger

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon