Das größte touristische Winter-Gewinnspiel in Nordrhein-Westfalen kommt aus der Ferienregion Winterberg und Hallenberg

Einzigartige Wintermomente in Winterberg mit Smartphone oder Digitalkamera festhalten und attraktive Preise gewinnen…

brilon-totallokal: Winterberg. Das größte touristische Winter-Gewinnspiel in Nordrhein-Westfalen kommt direkt vom Gipfel des Landes. #Hochgefühl – Zeig uns Deinen Wintermoment und gewinne – so lautet der Titel des Gewinnspiels der Ferienregion Winterberg und Hallenberg. Denn es sind genau diese kleinen Erinnerungen und Impressionen an einen wunderschönen Urlaub, die wohl jeder gerne digital mit nach Hause nimmt. Mit den modernen Smartphones ist der qualitativ hochwertige „Schnappschuss“ ja auch schnell gemacht, bearbeitet und abgespeichert. Und ab sofort lohnen sich die Ferien-Fotos gleich doppelt und dreifach, schließlich locken bei diesem einmaligen und attraktivem Gewinnspiel bis zum 31. März nicht nur jede Menge Hochgefühle, sondern auch fantastische Preise.

Mitmachen ist ganz einfach: Einfach das schönste Foto mit Angaben von Name und Adresse sowie der Geschichte zum Foto im Internet unter der Adresse www.winterberg.de/wintermomente-in-winterberg/ hochladen und sich damit die Chance auf viele schöne Gewinne sichern. Am Ende der Aktion erhalten außerdem drei Gesamtgewinner folgende Hauptpreise: 2 Saisonkarten für das Skiliftkarussell, ein Wellness-Wochenende für 2 Personen im Landhotel Grimmeblick sowie einen 3-Tage-Snowboardkurs „Oberfett“ bei Stylefish für 2 Personen. Zusätzlich gibt es Preise, die man nicht kaufen kann. So können sich Gewinner auch auf eine Fahrt mit der Pistenwalze durch das Skiliftkarussell freuen.

Michael Beckmann: „Freuen uns auf viele Impressionen!“ / Digitale Offensive forcieren

„Als international bedeutende Wintersport-Destination steht unsere Ferienregion jeden Tag im Fokus der Gäste, seien es Urlauber oder Tagesgäste. Ich bin überzeugt, dass fast jeder Gast bei uns regelmäßig Kamera oder Smartphone zückt, um tolle Momente festzuhalten. Warum also daraus nicht das größte touristische Winter-Gewinnspiel in NRW machen?“, sagt Winterbergs Tourismus-Direktor Michael Beckmann. Er und sein Team freuen sich auf ganz viele Impressionen der facettenreichen Winterlandschaft, auf emotionale Motive und schöne Geschichten dazu. „Ich glaube, dass über dieses Gewinnspiel noch einmal aus ganz individuellen Sichtweisen deutlich wird, was unsere Ferienregion so einzigartig macht“, so Beckmann weiter. Seien es Pisten-Fotos, eine schneebedeckte Landschaft beim Winterwandern oder traumhafte Fernblicke. „Wir setzen zudem damit auch unsere digitale Offensive fort, schließlich werden wir über das Gewinnspiel auch unsere sozialen Netzwerke und die Webseite www.winterberg.de füttern. So erreichen wir noch mehr digitale Aufmerksamkeit auf unseren Kanälen“, betont der Tourismus-Chef.

Wer noch in dieser Woche schnell auf den Auslöser drückt, hat die Chance, die Rennrodel-Weltmeisterschaft 2019 hautnah zu erleben. Denn als Preise winken zwei VIP-Tickets für die Titelkämpfe am Freitag, 25. Januar, sowie 2×2-Ehrenkarten für Sonntag, 27. Januar, in der Veltins-EisArena an der Winterberger Kappe.

Und auch in der zweiten Gewinnspiel-Woche ist Mitmachen fast ein Muss. Schließlich wartet ein Aufenthalt in einer hochwertigen Ferienwohnung für 2 Personen, ein Candle-Light Dinner im Hotel Liebesglück für 2 Personen sowie ein spannendes Wintersport-Erlebnis auf der Postwiese in Neuastenberg (2 Tageskarten) auf die Gewinner. Alle weiteren Informationen gibt es für Interessierte unter www.winterberg.de/wintermomente.

Quelle: Ralf Hermann, Textzeit

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon