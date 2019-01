Großartiger Einsatz der Sternsinger

Brilon-Totallokal: Mädchen und Jungen aus Gudenhagen und Petersborn sammelten für Kinder in Peru

brilon-totallokal: Es ist ein tolles Erlebnis, da sind sich alle Sternsinger von St. Michael aus Gudenhagen und Petersborn einig. Auch wenn es ganz schön anstrengend war bei Dauerregen den ganzen Tag durch die Straßen zu laufen, am Ende konnten die als Hl. Drei Könige verkleideten Mädchen und Jungen sehr stolz auf ihren Einsatz sein, denn sie haben dazu beigetragen das Leben von Kindern in Peru zu verbessern. Unter dem Motto „Kinder helfen Kindern“ – ist das Sternsingen die weltweit größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder, und die Mädchen und Jungen von St. Michael gehören dazu!

Insgesamt 17 Kinder waren am Samstag unterwegs und haben den Segen zu den Menschen gebracht. Besonders haben sich die Gäste/Bewohner im Blindenheim, Wachkomahaus und im Christophorushaus über den Besuch der drei Könige gefreut.

Im Gottesdienst am Abend dankte Pastor Schule den Sternsingern für ihren Einsatz, die die gefüllten Spendendosen an der Krippe abstellten. Nach einem gemeinsamen Pizzaessen und Spielen wurden sie am Ende des Tages verabschiedet.

Quelle: Annette Walter, i.A. der Sternsinger Gudenhagen

