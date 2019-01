„Gute Kommunikationspolitik mit Bürgerschaft und Unternehmen“

Brilon-Totallokal: Neujahrsempfang der Stadt Olsberg mit NRW-Heimatministerin Ina Scharrenbach

brilon-totallokal: Olsberg. Zahlreiche verdiente Bürgerinnen und Bürger waren der Einladung von Olsbergs Bürgermeister Wolfgang Fischer zum Neujahrsempfang 2019 der am vergangenen Sonntag gefolgt. Mit Heimatministerin Ina Scharrenbach durfte der Hausherr in diesem Jahr einen besonderen Ehrengast begrüßen. „Ich habe mich sehr über ihre spontane Zusage gefreut,“ so Wolfgang Fischer. Zusammen nahmen sie die Ehrung für besonderes bürgerschaftliches Engagement vor. Wie in jedem Jahr standen ausgewählte Bürgerinnen und Bürger im Mittelpunkt des Empfangs, die sich in den vergangenen Jahren besonders für die Stadt Olsberg eingesetzt hatten.

Eine sehr traurige Nachricht überschattete allerdings den Tag. Einen Tag vor dem Neujahrsempfang war die langjährige amtierende Vorsitzende des Olsberger Heimatbundes und Stadtheimatpflegerin Ulla Balkenhol aus Elleringhausen plötzlich und unerwartet, viel zu früh verstorben. „Nach so einer Mitteilung ist es sehr schwer zur Tagesordnung zurück zu kehren“, erklärte der Bürgermeister sichtlich bewegt.

Aber es gab auch gute Nachrichten. Besonders gefreut habe er sich über einen Beitrag der Zeitschrift „Wirtschaft“ der IHK Arnsberg, in dem der Stadt Olsberg gute Kommunikationspolitik mit der Bürgerschaft und den Unternehmen attestiert wurde, so Wolfgang Fischer. Und dies zu Recht. Unermüdlich hatte die Stadtverwaltung in den letzten Jahren zu Info-Abenden und Diskussionsveranstaltungen eingeladen. Betroffene Bürger und Unternehmen wurden immer wieder besucht und es wurde eine ausführliche Korrespondenz geführt. Was allerdings stimmt: als Bürger und Bürgerinnen einer Stadt im Umbruch war es für die Olsbergerinnen und Olsberger nicht immer leicht, gelassen mit allen Einschränkungen umzugehen. Mittlerweile ist aber auch Zweiflern klargeworden, dass sich das Durchhalten gelohnt hat. Der Verkehr läuft absolut reibungslos durch die drei neuen Kreisverkehre. Breite Bürgersteige, Ruhenischen, grüne Elemente und renaturierte Bachläufe steigern die Aufenthaltsqualität. Gastronomische Außenbereiche laden ab Frühjahr wieder zum Verweilen ein und Olsberg hat ein ganz neues, grünes und modernes Gesicht bekommen. Anders als teilweise dargestellt, seien es auch gerade die Gewerbetreibenden gewesen, die die Projekte nicht nur mittrugen, sondern aktiv ein eigenes Baustellenmarketing betrieben, um die Kunden mit besonderen Angeboten zu begeistern, stellte Wolfgang Fischer richtig.

„Und es wird im nächsten Jahr weiter gehen, meine Damen und Herren“, kündigte der Bürgermeister an. „Die nächsten Förderbescheide für die untere und obere Sachsenecke mit einem Investitionsvolumen vom 1,7 Mio. € liegen vor.“ Diese Maßnahme beziehe sich auch auf das Krankenhausgrundstück und die Modernisierung des Kirchenumfeldes. Die Aufträge für den Kneipp-Erlebnispark seien erteilt und bis Februar solle ein weiterer Förderantrag an die Bezirksregierung auf den Weg gebracht werden, in dem es um Umbaumaßnahmen an Markt, Rutsche und Mühlenufer gehe. Es werde aber nicht mehr zu so heftigen Verkehrsbeschränkungen wie in den letzten Jahren kommen, versprach Wolfgang Fischer den Olsbergern. „Hier wird ein weiteres Stück der Olsberger Innenstadt zukunftsfähig gemacht.“

Für ihr bürgerschaftliches Engagement wurden folgende Bürgerinnen und Bürger von Ministerin Ina Scharrenbach und Bürgermeister Wolfgang Fischer ausgezeichnet: Antfeld – für die jahrelange Pflege der öffentlichen Plätze: Bernd Rasche, Lorenz Völmecke und Bernd Grubendorfer. Assinghausen – für den unermüdlichen Einsatz am Küsterland: Reinhold Hartmann. Bigge – für 60 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit beim DLRG: Peter Mettner. Bigge – für die Pflege der Grünanlagen an Milchbock und Strülleken: Alois Hren. Bruchhausen – für das Errichten eines Kleinkinderspielplatzes, die Durchführung von Sommerferienprogrammen und Kinderkarnevalsfeiern: Eva Schröder, Ann-Kathrin Schröder und Melanie Wiegelmann. Brunskappel – für die Pflege und Reparatur der Ruhebänke im Ort: Peter Newiger und Christoph Körner. Elleringhausen – für die vorbildliche Pflege der Friedenskapelle und des Kreuzes: Marita und Bernhard Greune. Elleringhausen – für die 17jährige Leitung der Pfarrbücherei: Karin Vogt. Gevelinghausen – für die Organisation und Durchführung des St. Martinszuges: Hubertus, Ute und Jennifer Metten. Helmeringhausen – für die Arbeit als Fotochronisten: Andrea Körner, Christina Wolf und Dirk Boriess. Olsberg – für großes Engagement für den Caritas-Warenkorb: Wolfgang Peters, Sybille Paroda und Annemarie Lein. Olsberg – für das große Engagement beim Bau des Steigerhauses: Ingobert Balkenhol, Paul Balkenhol und Siegfried Stahlmecke. Olsberg – für die jahrelange Vorstandsarbeit in der Fachwelt Olsberg: Helmut Schmücker. „Sie stehen hier stellvertretend für alle Menschen, die sich jeden Tag auf´s Neue für ihre Stadt Olsberg engagieren“, unterstrich Heimatministerin Scharrenbach. „ Ohne Ehrenamt würden wir heute nicht da stehen, wo wir sind“, ergänzte Bürgermeister Wolfgang Fischer. „Unsere heutigen Ehrengäste stehen besonders für das Füreinander.“

Bildunterschrift: Beim Neujahrsempfang der Stadt Olsberg zeichnete Bürgermeister Wolfgang Fischer zusammen mit NRW-Heimatministerin Ina Scharrenbach ausgewählte Bürginnen und Bürger für ihr ehrenamtliches Engagement aus.

Quelle: Jutta Maas

