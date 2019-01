Spielmannszug Bigge Olsberg

Brilon-Totallokal: Olsberg (GM) Ehrungen und Rückblick auf die erfolgreiche Saison 2018

brilon-totallokal: Ehrungen, Rückblick und Ausschau bestimmten die Generalversammlung des Feuerwehr-Spielmannszuges Bigge Olsberg. Vorsitzende Anja Jungmann konnte im Feuerwehrgerätehaus Olsberg 38 Mitglieder und 5 Gäste, darunter Bürgermeister Wolfgang Fischer begrüßen. Sie konnte berichten, dass der Spielmannzug an 18 Festen teilgenommen hat. Als Höhepunkt ist und war das Bigger Schützenfest, den mit Stefan und Marion Menke kommt das aktuelle Königspaar aus den Reihen des Spielmannszuges. Auch wurden 40 Übungsabende absolviert.

Somit leisteten die Spielleute 3.569 Dienststunden. Tambourmajorin Susanne Dudek ging in ihrem Bericht noch mal auf die Teilnahme beim Landesmusikfest in Schmallenberg ein, das mit gutem Erfolg absolviert wurde. Jugendwartin Marie Pape konnte berichten, dass zurzeit 12 Jugendliche, darunter 3 Trommel und 6 Flötenspieler in Ausbildung dem Spielmannszug angehören. Verstärkung ist hier jederzeit willkommen.

Ausblick für 2019:

Aktuell stehen für das Jahr 12 Auftritte und Veranstaltungen auf dem Terminplan, neben den bekannten Schützenfesten in Gevelinghausen, Olsberg, Bigge, Assinghausen und Antfeld, auch nach langer Zeit wieder ein Freundschaftstreffen. Hierzu hat Tambourkorps der Freiwilligen Feuerwehr Brilon eingeladen.

Ehrungen:

Folgende Kameradinnen und Kammeraden erhielten aus den Händen von den Vorsitzenden Anja Jungmann und Susanne Beckmann Urkunde und Anstecknadel des Volksmusikerbundes:

10 Jahre Spielmannzug: Jonas Mues

20 Jahre Spielmannszug: Christine Mertens

25 Jahre Spielmannszug: Günter Mertens, Frank Niggemann

30 Jahre Spielmannszug: Ulrich Hildebrand

Ein besonderes Präsent erhielten Christine Mertens und Pascal Körner. Sie haben an allen 18 Auftritten teilgenommen haben. An allen 40 Proben teilgenommen hat Günter Mertens und erhielt ebenfalls ein Präsent.

BU.: v.l.n.r. vordere Reihe: Jonas Mues, Susanne Dudek (Tambourmajorin) , Günter Mertens, Frank Niggemann, Christine Mertens

hintere Reihe: Sabine Bartmann (Ortsvorsteherin Olsberg), Kalli Fischer (Orstvorsteher Bigge), Anja Jungmann (Vorsitzende), Bürgermeister Wolfgang Fischer, Ulrich Hildebrand

Bild: Spielmannszug

Quelle: Günter Mertens

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon