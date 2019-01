KPV-NRW-Versammlung

Brilon-Totallokal: CDU-Kommunalpolitiker wählen Wolfgang Diekmann erneut zum stellv. NRW-Landesvorsitzenden

brilon-totallokal: Wolfgang Diekmann, Briloner Kreistagsmitglied und Ortsvorsteher von Gudenhagen-Petersborn-Pulvermühle bleibt stellvertretender Landesvorsitzender der Kommunalpolitischen Vereinigung (KPV) der CDU in Nordrhein-Westfalen .

Die rund 200 Delegierten der KPV der CDU -NRW haben ihn auf ihrer Landesversammlung in Haltern am See mit 95 % in geheimer Wahl wiedergewählt. Schwerpunkte seiner Arbeit sind die Bereiche Jugend/Familie/Soziales/ und die Interessen des ländlichen Raumes.

Als Landesvorsitzender der über 7.000 CDU-Kommunalpolitiker in NRW wurde der Hammer Oberbürgermeister Thomas Hunsteger-Petermann wiedergewählt.

Im Mittelpunkt der Versammlung stand das Thema der Finanzausstattung der Kommunen. Gast war die NRW-Kommunalministerin Ina Scharrenbach.

Quelle: Wolfgang Diekmann

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon