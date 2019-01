VHS-Kurse Brilon & Olsberg

Brilon-Totallokal: Russisch für Jugendliche und Erwachsene

brilon-totallokal: Die VHS Brilon startet einen neuen Russisch-Anfängerkurs für Jugendliche und Erwachsene. Hier lernen die Teilnehmenden in kleinen Schritten das kyrillische Alphabet kennen, machen sich mit der Aussprache vertraut und formulieren erste Sätze für ein Alltagsgespräch. Der Kurs beginnt am 21. Januar und findet montags von 18:30 bis 20:00 Uhr im Briloner VHS-Haus statt. Interessierte können gerne am ersten Kursabend in den Kurs „reinschnuppern“.

Anmeldungen sind telefonisch unter 02961-6416 sowie online unter www.vhs-bmo.de möglich.

Brilon-Totallokal: Tai-Chi bei der VHS Olsberg

brilon-totallokal: In diesem Tai-Chi-Kurs der VHS Olsberg erlernen die Teilnehmenden langsame und fließende Bewegungen, um die Atmung zu regulieren, Stress abzubauen und das körperliche Wohlbefinden zu steigern

Der Kurs ist für Anfänger und Teilnehmende mit geringen Vorkenntnissen gleichermaßen geeignet und findet ab dem 24. Januar immer donnerstags von 19:00 bis 20:00 Uhr im AquaOlsberg statt. Anmeldungen sind telefonisch unter 02962-3080 oder online unter www.vhs-bmo.de möglich.

Brilon-Totallokal: Workshop Kräuterwissen: Gesund durch den Winter

brilon-totallokal: Dieser Workshop befasst sich mit dem alten Kräuterwissen. Die Teilnehmenden erfahren, welche Kräuter und Anwendungen gut für die Gesundheit sind und lernen verschiedene Kräuter, Fußbäder, Dampfbäder und Wickel in ihrer praktischen Anwendung kennen. Der Workshop findet am Samstag, den 19. Januar, von 10:00 bis 14:00 Uhr in der Olsberger Sekundarschule statt.

Brilon-Totallokal: Englisch für Wiedereinsteiger

brilon-totallokal: In diesem Kurs können die Teilnehmenden ihre Kenntnisse der englischen Sprache vertiefen und lernen, sich in Alltagssituationen in kurzen Gesprächen zu verständigen. Auch die Grammatik kommt nicht zu kurz. Voraussetzungen sind Englischkenntnisse auf einem mittleren Sprachniveau, beispielsweise aus zurückliegenden Kursen oder der Schule. Der Kurs beginnt am 23. Januar und findet immer mittwochs von 18:00 bis 19:30 Uhr in der Olsberger VHS-Geschäftsstelle statt.

