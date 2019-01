Volleyball für die Schüler der Engelbertschule in Brilon

Brilon-Totallokal: Viel Spaß hatten die Schüler und Schülerinnen der 4. Klassen der St. Engelbert Grundschule bei den Sportstunden, die unter dem Motto „spielend Volleyball lernen“ standen

brilon-totallokal: An zwei Vormittagen im Dezember war in der Turnhalle der Grundschule ein Instruktor des Westdeutschen Volleyball Verbandes zu Gast, der den Mädchen und Jungen eine Einführung in das Volleyballspiel gab. Wie kann man einen Ball in der Luft halten, wie wird er Volley gespielt und wohin führen die Übungen zum wirklichen Volleyballspiel.

Auf Initiative der Schule und des Volleyballabteilugsleiter des TV Brilon W.-A. Mertin wurden den Schülerinnen und Schülern eine Sportart nähergebracht, die sonst im Schulsport selten auftaucht. Die Verbindung Schule und Verein wird weiter aufrechterhalten. Der TV Brilon bietet den Kindern, die Spaß an dieser Sportart gefunden haben, eine Trainingsgruppe an, die mittwochs von 16.30 – 18 h in der Kreissporthalle stattfindet.

Quelle: Monika Aßheuer-Waller, Schulleiterin

