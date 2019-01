Zusätzliche Ausbildungsplätze für Jugendliche mit Behinderung

Brilon-Totallokal: Josefsheim beteiligt sich zum 13. Mal am Programm der Landesregierung

brilon-totallokal: In diesem Monat startet wieder ein neuer Jahrgang des Programms “Unterstützte betriebliche Ausbildung – 100 zusätzliche Ausbildungsplätze für behinderte Jugendliche und junge Erwachsene in Nordrhein-Westfalen”. Das Josefsheim Bigge stellt dafür, wie schon in den Vorjahren, zehn Ausbildungsplätze zur Verfügung – mit finanzieller Unterstützung des Landes Nordrhein-Westfalen, des Europäischen Sozialfonds und der Regionaldirektion NRW der Agentur für Arbeit. Landesweit stehen dafür 2,3 Mio. Euro zur Verfügung, die Zahl der Teilnahmeplätze wurde auf insgesamt 150 erhöht.

Das Josefsheim beteiligt sich bereits zum 13. Mal an dem Ausbildungsprogramm der Landesregierung. „Der Schwerpunkt wird wieder auf der betrieblichen Praxis liegen, um so nah wie möglich am Arbeitsleben zu sein und später den Übergang in den Arbeitsmarkt zu erleichtern“, sagt Projektleiter Klaus-Peter Körner, der Job-Coach des Josefsheims.

Derzeit sucht Körner gemeinsam mit dem Reha-Team der Arbeitsagentur Meschede-Soest sowohl interessierte Auszubildende für die zehn freien Plätze als auch kooperierende Betriebe, die den praktischen Teil der Ausbildung übernehmen. Die Betriebe stellen das betriebliche Ausbildungspersonal. Von den Projektträgern wird sichergestellt, dass den Firmen keine zusätzlichen Kosten entstehen. Auszubildende und Betriebe werden von den Fachleuten des Josefsheims intensiv beraten und begleitet. „Auch über das aktuelle Projekt hinaus sind wir immer an Kooperationen mit Unternehmen interessiert, um Menschen mit Behinderung berufliche Teilhabe zu ermöglichen“, sagt Klaus-Peter Körner.

Die neue Maßnahme beginnt schon in diesem Monat. Interessierte ausbildungssuchende Jugendliche mit Behinderung können aber noch bis März einsteigen. Sie wenden sich dazu an die Ansprechpartner in den Reha-Teams der zuständigen Arbeitsagenturen, um die Fördervoraussetzungen abzuklären. Die Agenturen sind unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800 4 5555 00 zu erreichen. Bei Fragen steht im Josefsheim auch Klaus-Peter Körner (Tel. 02962 800-5590, k.koerner@josefsheim-bigge.de) zur Verfügung.

Das Berufsbildungswerk des Josefsheims bietet jungen Menschen mit Behinderung rund 220 Ausbildungsplätze in mehr als 30 Berufen. Dabei profitieren die Auszubildenden von sozialpädagogischer und psychologischer Begleitung. Ein Integrationsdienst unterstützt sie bei Kontakten mit möglichen Arbeitgebern oder mit der Arbeitsagentur.



BU. Fit für den Arbeitsmarkt: Im Berufsbildungswerk des Josefsheims Bigge werden junge Menschen mit Behinderung in mehr als 30 Berufen qualifiziert.

Foto: Peter Hamel

Quelle: Mario Polzer, Josefsheim Bigge

