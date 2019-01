Brilon-Totallokal: Anfang Dezember fand die diesjährige Blutspenderehrung in Brilon statt

brilon-totallokal: Unter den 25 zu ehrenden Gästen waren neun Personen, die 50 Mal ihr Blut gespendet hatten, zehn Personen wurden für die 75ste Blutspende ausgezeichnet und sechs Personen wurden für die 100ste Blutspende geehrt. Der Briloner Rotkreuzleiter Horst Kemmling und Blutspendebeauftragte Heide Rinke begrüßten die Anwesenden mit einem Überblick über die Leistungen des Deutschen Roten Kreuzes vor Ort. Sie bedankten sich bei allen treuen Spendern, aber auch bei den Blutspenderhelferinnen und -helfern, die meist im Hintergrund wirken und die Blutspender nach der Spende mit Speisen und Getränken versorgen. Horst Kemmling: „Helfende Hände können wir immer gebrauchen. Wer Interesse hat, sich bei der Blutspende ehrenamtlich zu engagieren, ist bei uns herzlich willkommen.“

Stephan Jorewitz, Referent für Öffentlichkeitsarbeit beim Blutspendedienst West bedankte sich ebenfalls bei allen Anwesenden für die besondere Treue. Er freute sich über die Spenderzahlen im Jahr 2018: Insgesamt haben rund 8800 Personen in Brilon und Umgebung ihr Blut gespendet.

„Dies ist auch ein Verdienst der erfahrenen Blutspender, die dafür sorgen, dass junge Menschen zur Blutspende kommen. Blutspenden gehört im Sauerland einfach dazu“, so Jorewitz. Die sechs Termine in Brilon bleiben im Jahr 2019 erhalten, um den Spendern die Möglichkeit zu geben bei Bedarf auf mögliche Alternativen auszuweichen.

Die nächste Blutspende im Raum Brilon findet am 22.01.2018 von 17.00 Uhr bis 20.00 Uhr im Pfarrheim in Altenbüren (Am Burghof) statt.

Für die 50ste Spende wurden geehrt:

Kirsten Irmhild Bartsch, Ute Dodt, Hans-Walter Linke, Reinhard Schmücker, Hubertus Schröder, Sabine Vogel, Andreas Walbaum, Anke Walbaum, Dr. Frank Joachim Weinhold

Für die 75st Blutspende wurden geehrt:

Heide Marie Blockus, Roland Bunse, Markus Elias, Wilhelm Elias, Hedwig Gockel, Angelika Karte, Karin Kraft, Elmar Rautenberg, Wolfram Rüther, Frank Steffen

Für die 100ste Blutspende wurden geehrt:

Michael Becker, Karin Brumberg, Martin Thiele, Ingrid Türke, Günther Weber, Reinhard Witteler

Foto: DRK Brilon, Elena Schlüter

Quelle: Elena Schlüter, DRK Kreisverband Brilon e.V.

