Die Bigger Ladies Night

brilon-totallokal: Unter diesem Motto lädt die Kfd Bigge alle Frauen am Sonntag, 17.02.2019 ab 18.00 Uhr in den Prior-Saal des Josefsheims in Bigge zu einem bunten Programm mit Sketchen, Tänzen und viel Musik ein.

Für Stimmung sorgt in altbewährter Form DJ Volker Schneider.

Karten für 10€ als Mitglied und 12€ als Nichtmitglied sind ab Mittwoch, 16.Januar 2019 bei den Mitarbeiterinnen der Kfd und im Friseursalon Tanja Weber erhältlich.

