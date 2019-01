Im Babycafé

Brilon-Totallokal: Bücher für Kinder unter drei Jahren

brilon-totallokal: Olsberg. Eine Buchausstellung für Kinder unter drei Jahrensteht im Mittelpunkt des nächsten Babycafés im Städtischen Familienzentrum Olsberg. Zusammengestellt wurde die Bücherschau durch die örtliche Buchhandlung Käpt‘n Book. Das Babycafé findet am Donnerstag, 31. Januar, in der Zeit von 9.30 bis 11.30 Uhr statt. Die Veranstaltung ist kostenlos.

Gedacht ist das Babycafé für Eltern und Kinder im U3-Bereich – „vor allem, wenn Mütter oder Väter noch in Elternzeit sind und Kontakte suchen“, so Brigitte Klaucke, Leiterin des Städtischen Familienzentrums. In gemütlicher Runde haben die Eltern die Möglichkeit sich kennen zu lernen, die Kinder können währenddessen spielen.

Eingeladen sind alle interessierten Eltern in der Stadt Olsberg mit ihren Kindern in einem Alter von unter drei Jahren. Eine Anmeldung unter Tel. 02962/86068 oder per E-Mail unter info@staedtischer-kiga-olsberg.de ist erforderlich.

Quelle: i.A. Jörg Fröhling, Hochsauerlandwasser GmbH

