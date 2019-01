Brand im Abfallentsorgungsbetrieb / Hochwasser im Bahnhof Brilon Wald

Brilon-Totallokal: Brand am Sonntagnachmittag in einem Abfallentsorgungsbetrieb am Almerfeldweg gelöscht…

brilon-totallokal: Die Feuerwehr Brilon hat am Sonntagnachmittag einen Brand in einem Abfallentsorgungsbetrieb am Almerfeldweg gelöscht. Eine aufmerksame Spaziergängerin hatte gegen 14.35 Uhr ungewöhnlichen Brandgeruch festgestellt und Alarm geschlagen. Bei Eintreffen der Feuerwehr wurde ein Feuer im Bereich des Kompostwerkes entdeckt und unter Einsatz von schwerem Atemschutz gelöscht. Die weiteren Brandherde des Schwelbandes wurden mit einer Wärmebildkamera aufgespürt und der Kompost mit einem Radlader aus der Halle transportiert. Dort wurden er verteilt und zusätzliche Löschmaßnahmen mit Netzmittel durchgeführt. Eine weitere Ausbreitung konnte durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr verhindert werden.

Zu Wasserentnahme wurde die Hochwasser führende Möhne direkt neben dem Werksgelände genutzt. Dort ist zurzeit ausreichend Löschwasser vorhanden. Der Löschzug Brilon war mit 22 Einsatzkräften bis 18.00 Uhr im Einsatz.

Daneben wurde die Löschguppe Hoppecke um 15.40 Uhr zum Brilon-Walder Bahnhof alarmiert. Dort stand wieder die Bahnunterführung rund 20 cm unter Wasser. Die Einsatzkräfte pumpten das Wasser rund 30 Minuten ab. 14 Feuerwehrleute waren rund eine Stunde im Einsatz. Ob die Maßnahme erfolgreich war, ist fraglich. In einem Bereich drückte erneut Wasser nach. Ein Dauereinsatz der Feuerwehr ist hier jedoch nicht möglich.

