Bläsergottesdienst in der Ev. Stadtkirche

Brilon-Totallokal: In der Reihe “Besondere Gottesdienste” lädt die Evangelische Kirchengemeinde Brilon zu einem Bläsergottesdienst ein

brilon-totallokal: Er findet statt am Sonntag dem 20. Januar 2019 um 18.00 Uhr in der Ev. Stadtkirche. Thematischer Schwerpunkt dieses Gottesdienstes ist der Choral “Wie schön leuchtet der Morgenstern”. Der Bläserkreis des Gymnasiums Petrinum unter der Leitung von Siegmar Paschkewitz wird Bearbeitungen dieses Chorals vom Barock bis zur Gegenwart vorstellen. Pfarrerin Kathrin Koppe-Bäumer wird in ihrer Predigt darauf eingehen.

Quelle: Siegmar Paschkewitz

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon