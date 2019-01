Erfolgreicher Start der Turnierpaare des TSC Olsberg in die Tanzturniersaison 2019 beim Turniertag in Dortmund

Brilon-Totallokal: Neueinsteiger direkt aufs Treppchen

brilon-totallokal: Bei ihrem ersten gemeinsamen Turnierstart in der Einsteigerklasse D (Senioren) tanzten sich Stefanie Richter und Stefan Eifler (Arnsberg) ins Finale. Mit der maximalen Punktezahl qualifizierten sich Richter/Eifler für das Semifinale und konnten dort die fünf Wertungsrichter tänzerisch so überzeugen, dass es für das große Finale reichte. Die tänzerische Präsenz im Finale brachte dann den beiden einen hervorragenden 3. Platz

Nach dreißigjähriger Wettkampfpause wieder im Turniergeschehen und dann direkt ins Finale

In der Sen. B Klasse (vergleichbar mit der 3. Bundesliga im Fußball) traten zum ersten Mal nach sehr langer Wettkampfpause Susanne Pohlner und Matthias Beinhauer (Bestwig) an.

Mit 25 von 25 möglichen Kreuzen konnte sich das Paar souverän ins Finale tanzen. In einem spannenden Finale ertanzten sich Pohlner/Beinhauer einen ausgezeichneten und verdienten 2. Platz.

Überglücklich und zufrieden waren die beiden, da das erste Turnier nach so langer Wettkampfpause und einjährigem Trainingsaufbau erst einmal zur Standortbestimmung dienen sollte.

Äußerst zufrieden zeigte sich Trainer Cornel Müller: „Beide Paare konnten ihre guten Trainingsleistungen unter Wettkampfbedingungen abrufen – trotz der anfänglich spürbaren Nervosität und Anspannung.“

Auch die Verantwortlichen des TSC freuen sich mit den Paaren und wünschen ihnen auf ihrem weiteren Weg viel Erfolg

Quelle: Frank Mäkel, Pressewart des TSC Olsberg

