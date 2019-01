Karriere in Brilon und Olsberg machen? Kein Problem!

Brilon-Totallokal: Mach Karriere in Brilon und Olsberg!“

brilon-totallokal: Der Titel dieses von der BWT Brilon Wirtschaft und Tourismus und der Stadt Olsberg herausgegebenen Magazins ist zugleich Wunsch und Aufforderung der Initiatoren. Schließlich bestehen auch in der Heimat unzählige Möglichkeiten, seine beruflichen Ziele zu verwirklichen. „Es gilt, die jungen Leute zu begeistern, in Brilon und Olsberg zu bleiben. Auch wenn manche woanders ihre „Wanderjahre“ verbringen – das Ziel sollte sein, beruflich in der Heimat wieder Fuß zu fassen,“ stellte Brilons Bürgermeister Dr. Christof Bartsch fest. Auch Wolfgang Fischer, Bürgermeister der Stadt Olsberg, unterstrich den Heimvorteil. „ Es ist lohnenswert, sich nicht nur beruflich, sondern auch privat wieder in der Heimat niederzulassen. Schließlich gibt es hier bezahlbare Bauplätze, genügend Kindergarten- und Schulplätze und eine gute digitale Vernetzung.“ Die gemeinsame Informationsschrift – ein Nachfolgeprodukt des Magazins „Karriere in Brilon“ – ist ein weiterer Baustein der erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen den Städten Brilon und Olsberg. Auch die Ausbildungsbörse, die letztes Jahr erstmals von Brilon und Olsberg gemeinsam veranstaltet wurde, signalisiert den Schulterschluss der beiden Kommunen.

21 Unternehmen aus Brilon und Olsberg präsentieren sich im Magazin!

Die neue Broschüre, in der sich 21 Unternehmen aus Brilon und Olsberg präsentieren, wurde am 11. Januar 2019 in den Räumlichkeiten der Sparkasse HSL, die auch als Hauptsponsor fungiert, vorgestellt. Das Magazin bietet wertvolle Informationen für die berufliche Orientierung. Junge Menschen, die grade ihre Ausbildung absolvieren bzw. ihre Ausbildung abgeschlossen haben und zwei Personen, die schon länger als Chef in einem Unternehmen arbeiten, erzählen von ihrem Arbeitsalltag, ihren Gründen für die berufliche Entscheidung und ihren allgemeinen Erfahrungen. So lernt man auch Berufsfelder kennen, die allgemein nicht so gängig sind.

Fachkräftemangel ist allerorts zu spüren!

Beim Vorstellungstermin kam es auch zu kritischen Anmerkungen von den anwesenden jungen Leuten, deren beruflicher Werdegang in dem Magazin nachzulesen ist. Anna Schneider vom Tiefbauunternehmen Hans Müller in Olsberg bemängelte z.B., dass in einigen Schulen die Schüler dahingehend beeinflusst würden, dass nur ein Studium die richtige berufliche Entscheidung sei. Weiter ist zu beobachten, dass Bewerbungen im gewerblichen Bereich deutlich geringer sind als im kaufmännischen. Dachdeckermeister Benedikt Egert, Fa. Prange GmbH, und Stefan Osebold, Fa. Olsberg GmbH, unterstrichen diese Entwicklung. Auch der Pflegeberuf, der immer noch als typischer Frauenberuf angesehen wird, hat mit Imageproblemen zu kämpfen. Der Fachkräftemangel ist allerorts zu spüren. „Es fehlen auch viele Unternehmensnachfolger,“ so Bürgermeister Wolfgang Fischer. „Es bieten sich auch hier viele Chancen.“

Die Eltern mit einbinden!

Bürgermeister Dr. Christof Bartsch betonte, wie wichtig es bei der Berufsfindung ist, die Eltern der jungen Leute mit ins Boot zu nehmen. Die Informationen in der Broschüre sind auch für sie gedacht, damit sie ihren Kindern bei der beruflichen Orientierung helfen können. Gegebenenfalls ist auch ein Umdenken im Elternhaus wünschenswert. „Die Herausgabe des Magazins ist keine singuläre Aktion, sondern ist im Kontext mit dem gesamten Ausbildungskomplex, inklusive der Ausbildungsbörse, zu sehen,“ unterstrich Oliver Dülme, Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH.

Wo ist die Broschüre erhältlich?

Die Informationsschrift wird zwei Jahre lang vor den Messen „Top-Nachwuchs für Top-Firmen“ (Projekt zur Gewinnung akademischer Fachkräfte im Altkreis Brilon) und der „Ausbildungsbörse“ in den Schulen verteilt. Außerdem liegt sie zukünftig in den Rathäusern, bei der BWT und Tourist-Info Olsberg und noch an anderen öffentlichen Stellen aus.

Welche Informationen bietet der Ausbildungskompass?

Um einen Überblick hinsichtlich der vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten in Brilon und Olsberg zu erhalten, wird empfohlen, die Homepage der Ausbildungsbörse Brilon Olsberg mit seinem Ausbildungskompass zu nutzen. 176 Unternehmen – mit über 168 verschiedenen Ausbildungsberufen oder Dualen Studiengängen – präsentieren sich hier. Infos erhält man unter www.ausbildungsboerse-bo.de. Außerdem wird momentan eine Praktikumsplatzübersicht aufgebaut.

Ganz wichtig: Die nächste Ausbildungsbörse Brilon Olsberg, zu der mehr als 120 Aussteller erwartet werden, findet am 26. Februar 2019 in der Schützenhalle in Brilon statt!

Quelle: Ursula Schilling

