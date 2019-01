Ratssitzung: Respekt gegenüber Ratskolleginnen und Ratskollegen? Fehlanzeige!

Zu einem Eklat kam es dann im weiteren Verlauf der Haushaltsberatung…

brilon-totallokal: Die Anträge sowohl der FDP- als auch der BBL-Fraktion wurden Unisono abgelehnt. Diese Ablehnung entsprang unter anderem auch der aufgeheizten Stimmung bezüglich der Krankenhaus Entwicklung. Der Rat hatte mehrheitlich beschlossen ein weiteres Gesellschafter Darlehen über zwei Millionen Euro zu gewähren. Die bereits im Oktober übernommene Bürgschaft in Höhe von zwei Millionen Euro soll nunmehr gegenüber der Sparkasse in einen Kredit umgewandelt werden. Die Verwendung der neuerlichen Kreditierung von zwei Millionen Euro wurde nicht näher bezeichnet. Ratsherr Loos warf daraufhin dem Bürgermeister vor das hier unglaubliche Fehler begangen worden sind, die gerade in jüngster Zeit zu der angespannten finanziellen Lage des Krankenhauses geführt haben. Versuche Loos von diesen Äußerungen abzubringen, scheiterten daran, dass Loos sich fast in eine Hysterie steigerte. Bürgermeister Dr. Bartsch unterbrach daraufhin die Sitzung und schloss die Öffentlichkeit einschließlich der Medien vorübergehend von der Sitzung aus. Nach ca. 30 Minuten wurde die Öffentlichkeit wieder zugelassen.

In dieser Sitzung kam letztlich das gesammelte Unverständnis für das Verhalten von Loos nicht nur in dieser Sitzung gegenüber ihm zum Ausdruck.

Wer in der Verwaltung nur notwendige Erfüllungsgehilfen für seine Anträge sieht, den notwendigen Respekt gegenüber Ratskolleginnen und Ratskollegen vermissen lässt und Misstrauen gegen alles und jeden zum Ausdruck bringt und letztlich, wie auch in dieser Sitzung zu Halbwahrheiten (Sendung WDR Siegen) greift und nach Richtigstellung durch den Angegriffenen nicht die Fähigkeit besitzt sich zu einer Rücknahme der Aussage und Entschuldigung zu bewegen, kann keine Empathie der anderen erwarten.

Hier gilt wohl das alte Deutsche Sprichwort: „Was Hänschen nicht lernt usw.“

Quelle: Peter Kasper

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon