DRK Kreisversammlung wählt neue Kreisrotkreuzleitung

Brilon-Totallokal: In der DRK Kreisversammlung am 28.11.2018 haben die DRK Delegierten auf Vorschlag der DRK Einsatzabteilung in der Kreisversammlung eine neue Kreisrotkreuzleitung gewählt

brilon-totallokal: Gewählt wurden zum Kreisrotkreuzleiter Heiner Müthing aus Olsberg, Michael Niggemann aus Medebach zum stellv. Kreisrotkreuzleiter sowie Dr. med. Bernd Walters zum Kreisverbandsarzt. Zusammen bilden diese drei Personen ein Leitungsteam für ehrenamtliche Belange im DRK Kreisverband Brilon e.V.

In die Zuständigkeiten fallen hier vor allem die Sanitätsdienste, die Blutspendetermine sowie der Katastrophenschutz. Ein großes Einsatzgebiet, nämlich der Altkreis Brilon und die stetig steigenden Anfragen nach den Diensten des DRK fordern alle Ehrenamtlichen im DRK. In seinem Bericht konnte Heiner Müthing den DRK Delegierten eindrucksvolle Zahlen in der Versammlung präsentierten. Mittlerweile fast jedes Wochenende rücken DRK Einsatzkräfte im ganzen Altkreis zu den vielen Veranstaltungen aus und sorgen für Sicherheit.

BU: Reinhard Sommer, Vorsitzender des DRK, gratuliert den gewählten Leitungskräften: v.l. Michael Niggemann, Dr. med. Bernd Walters, Heiner Müthing, Reinhard Sommer

Foto: DRK Brilon

Quelle: Elena Schlüter, DRK Kreisverband Brilon e.V.

