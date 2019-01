Scheckübergabe: Waffelbackaktion Grundschulverbund Thülen

Brilon-Totallokal: Im Grundschulverbund Thülen-Alme-Hoppecke ist es zur gern gepflegten Tradition geworden, dass die Schülerinnen und Schüler einzelner Klassen im HIT-Markt in Brilon Waffeln für einen guten Zweck verkaufen

brilon-totallokal: Bereits im November startete die Klasse 2a des Schulstandortes Alme ihre große Waffelbackaktion in diesem Schuljahr, um den Paderborner „Verein für das krebs- und schwerstkranke Kind e.V.“ zu unterstützen. Einen ganzen Tag lang wechselten die Jungen und Mädchen der Klasse sich mit Unterstützung ihrer Mütter am Waffelstand ab: Sie backten fleißig Waffeln, boten diese zum Probieren an und verkauften mit großem Erfolg so viele Waffeln wie nie zuvor.

Kurz vor Weihnachten konnten die Kinder der Klasse dann voller Stolz einen großen Scheck über 500 Euro für den Verein „Hilfe für krebs- und schwerstkranke Kind“ stellvertretend an Herrn Reinhard Beschorner aus Alme übergeben.

Mit einer kleinen Abordnung wird Herr Beschorner die Spende der Kinder der Klasse 2a zusammen mit den Einnahmen des Almer Kindertrödelmarktes nun zu Beginn des Jahres persönlich in Paderborn an den Verein überreichen.

Die Kinder der Klasse 2a danken ihren Müttern für die tatkräftige Unterstützung und allen, die diese Spende durch den Kauf von Waffeln oder eine Spende am Waffelstand erst möglich gemacht haben!

Quelle: Gaby Lange, Schulleiterin Grundschulverbund Thülen-Alme-Hoppecke

