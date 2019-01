Eine Renovierung der Immobilie zahlt sich nicht immer aus

Brilon-Totallokal: In jedem Fall vorher kompetenten Rat einholen

Brilon-totallokal: Wer sein Haus oder seine Wohnung verkaufen will, möchte dabei natürlich den bestmöglichen Preis erzielen. „Viele potenzielle Verkäufer beschäftigt daher die Frage, ob sie ihre Immobilie vorher renovieren sollen oder nicht“, beobachtet Dietmar Aniol immer wieder. Eine pauschale Antwort darauf kann auch der Leiter/in des ImmobilienCenters der Sparkasse Hochsauerland nicht geben. Eine Renovierung vor dem Verkauf sei jedoch nicht immer sinnvoll. „Denn ob sie sich am Ende tatsächlich auszahlt, hängt von vielen Faktoren ab“, betont der Immobilien-Spezialist. Es komme dabei meist auf die Lage und die Attraktivität der Immobilie an. Auch die aktuelle Situation auf dem Immobilienmarkt müsse berücksichtigt werden.

„Auf jeden Fall sollte allerdings darauf geachtet werden, die Immobilie und ihr Umfeld in einem ordentlichen und gepflegten Zustand zu präsentieren.“ Dann wirke sie schon auf den ersten Blick hochwertiger. Nach den Erfahrungen von Dietmar Aniol ist das oft wichtiger als manche teure Renovierung oder Sanierung. „Wer sie dennoch in Angriff nehmen will, muss die dafür notwendigen Kosten genau im Blick haben“, rät er. Wenn die Maßnahmen am Ende mehr kosten als sich beim Verkauf dadurch zusätzlich hereinholen lasse, mache das Ganze ja überhaupt keinen Sinn. „Entscheidend ist daher, vor dem Verkauf genau zu wissen, was sich auszahlt und was nicht“, sagt der Immobilien-Experte. Es empfehle sich daher, sich auf jeden Fall frühzeitig kompetent beraten zu lassen. Wer den Markt vor Ort und seine Besonderheiten kenne und auch die Nachfrage einschätzen könne, wisse, was sich wirklich lohne.

Als Beispiel nennt er die energetische Sanierung. Obwohl Kaufinteressenten heute mehr denn je auf den Energieverbrauch achteten, lohne diese sich keineswegs automatisch. „Vor allem dann nicht, wenn sie teurer wird als die dadurch zu erzielende Wertsteigerung.“ In diesem Fall empfehle es sich meist, die Immobilie so wie sie ist zu einem marktgerechten Preis anzubieten. Dann habe der Käufer die Möglichkeit, das Gebäude so zu sanieren, wie er es wünsche und für notwendig halte.

Dietmar Aniol hat schon häufig die Erfahrung gemacht, dass Käufern auch andere Modernisierungsmaßnahmen nur dann einen höheren Preis wert sind, wenn sie auch ihrem Geschmack entsprechen.

Quelle: Raimund Köster, Sparkasse Hochsauerland

